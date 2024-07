Jako sportovec je zvyká na zápřah, ale ten si naordinovala i ve dnech volna. Ještě před startem přípravy s DHK Baník Most absolvovala v hezkém čase výšlap po Beskydech.

„Byla to štreka dlouhá okolo 65 kilometrů a jde se prakticky přes celé Beskydy. Výtěžek ze startovného jde vlastně na dobrou věc a to na mobilní hospic Ondrášek, který pomáhá dospělým a dětem, kteří bojují s nevyléčitelnými onemocněními. Ráda podporuji takové akce a budu moc šťastná, když to někomu alespoň trošičku pomůže,“ popisuje Hana Mučková a pokračuje: „Zároveň i já si splnila další osobní cíl, který jsem bohužel přes dlouhou rekonvalescenci s kolenem nemohla uskutečnit a i s celkovým výsledkem jsem byla moc spokojená. Na to, že jsem šla prostě jen tak pro zábavu, tak z toho byl i skvělý celkový čas 14:47:07. Byla jsem na sebe hrdá, že jsem tuto výzvu ušla v kuse bez přespání. Poslední kilometry nebyly jednoduché a dá se říct, že jsem si tak trochu sáhla na dno svých fyzických i psychických možností, ale to k tomu patří. Držím se hesla: Nezdolávám hory, ale sama sebe,“ usmívá se pětadvacetiletá házenkářka, která pochází z Hlučína.

Její povídání do sebe zapadá. Ostatně hory a těžká turistika je i její oslavou návratu k házené, když si v nedávné minulosti užila těžké časy se zraněným kolenem, kdy rok a půl absentovala a nevěděla, zda se vůbec ke sportu vrátí. Zvládla to a pomohla Mostu k desátému českému titulu.„Extrémní turistiku miluji, patří do mého života, jelikož mi to pomohlo se už vypořádat se spoustou osobních problémů. Někdo rád jezdí k moři a já zase šplhám po horách, i když málo lidí dokáže pochopit, že jak takhle můžu relaxovat a odpočívat,“ dodává Mučková, která i v tomto „oboru“ má své sny.

„Chtěla bych posunout hranice zase o něco výše a pokud zvládnu ujít do 24 hodin 100 kilometrů, tak mým dlouhodobým cílem bude přejít Českou republiku napříč z polských hranic k německým a zase pro určitou nadaci, kterou si vyberu. Když zvládnu i tento pochod a třeba po sportovní kariéře budou sloužit kolena a kotníky, tak mám namířeno do Santiago de Compostela ve Španělsku na Svatojakubskou poutní cestu,“ poukazuje Hana Mučková na trasu, která se šplhá až k osmi stovkám kilometrů.

Očima autora: Hory a relax? Lepší místo už neznám

Když jsem Hanku Mučkovou poprosil o pár vět k jejímu netradičnímu koníčku a to horské turistice, tak se příjemně rozepsala. Sám hory miluju, na výlety a chození mne ostatně naučili už rodiče v dětství, kdy se prázdniny rovnaly stanu, rybníku a výšlapům s tátou. Přežilo to ve mne dodnes a Mučkové věta, že málo lidí chápe, jak může takhle relaxovat, mne pobavila. Jsem divoká krev, neumím si představit týden v Egyptě a válení u moře s drinkama s papírovým paraplíčkem. V horách vypnu, totálně. I mobilní telefon dokážu na tři dny nechat v civilizaci a neřešit ho. Moji blízcí ví, kde jsem a parťák telefon pro případ zranění nosí s sebou. Po těžkých kopcích všechno chutná dvojnásob a kafe uvařené pod širákem vám nenabídne žádná kavárna. I pivo, které bych si normálně nedal, hltám po kilometrech dřiny v krpálech jako největší fajnšmekr. Voda, když vám v parnu dojde a vy objevíte studánku velikosti louže, tak dokážete pochopit výraz Mana nebeská. Zkrátka, hory mají své kouzlo a kdo jim propadne, má zážitky (a výhledy) na celý život. Václav Veverka, redaktor Mosteckého deníku