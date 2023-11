Most jako bašta házené? Pro českou reprezentaci to rozhodně platí, vždyť severočeský klub dodal trenérovi Bentu Dahlovi pro startující mistrovství světa čtyři hráčky. Žádný jiný klub tak výrazné zastoupení nemá. Fanoušci Černých andělů, jak se Mostečankám přezdívá, budou držet palce Adéle Stříškové, Natálii Kuxové, Dominice Zachové a Anně Jestříbkové.

Speciální video Českého házenkářského svazu, které pomocí umělé inteligence vykresluje národní tým. | Video: Český svaz házené

„To nás jako klub samozřejmě moc těší, že máme v reprezentaci takové zastoupení. Musím říct, že všechny vybrané hráčky rozhodně výkonností do národního výběru patří. V našem klubu jsou pilířemi,“ řekl sportovní ředitel mosteckého oddílu Jiří Tancoš. Ten je rád i z hlediska získávání zkušeností. Vedle protřelých házenkářek jako Stříšková a Zachová, tak mohou růst i mladé talenty Jestříbková a Kuxová, které do Mostu přišly před sezonou ze Slavie a Olomouce. „Tím, že se nám letos nepodařilo dostat do Evropské ligy, tak rozhodně účast na mistrovství světa holkám v získávání zkušeností pomůže, ať už z herního pohledu, tak atmosféry velkého turnaje,“ dodává Tancoš.

Českou repre čekají ve skupině, kterou rozehraje ve čtvrtek 30. listopadu, Kongo, Nizozemsko a Argentina. „Sice je Kongo možná exotický soupeř, ale jestli si dobře vybavuji, tak naposledy ho reprezentace porazila 24:21 a rozhodovalo se v závěru. Letos si ale myslím, že je naše repre kvalitnější, zdravější, mladší. Postup ze skupiny by neměl utéct,“ přemítá Jiří Tancoš.

Ostatně jedna z mosteckých hráček, křídelnice Adéla Stříšková, se na konfrontaci s africkým stylem těší. „Bude to zase jiná házená. Francouzsky, Norky a Dánky hrají dobrou házenou, ale je to stále stejná házená. Ale Kongo? Pamatuji si, když jsme hrály s Koreou na MS, a to bylo prostě úplně něco jiného. To je jako když místo házené jdete hrát fotbal. Zkušenost k nezaplacení,“ usmívá se blonďatá hráčka.

Samotný mostecký klub házenou žije. I pro fanoušky je to velké téma. Diskutují na sociálních sítích, tipují výsledky, fotí se s reprezentantkami. Své hráčské kvarteto sledují. „Já jsem s házenou spojený hodně, působím v Mostě u tří kategorií, takže jsem v hale téměř pořád, ale na MS si samozřejmě čas najdu. Ostatně asi jako každý, kdo fandí reprezentaci,“ uzavřel sportovní ředitel DHK Baník Most.