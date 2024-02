Souboj o nejlepší český celek házenkářské MOL ligy je tady. A taky „rozcvička“ před finále Českého poháru. Černí andělé z Mostu v sobotu od 18.00 hodin vyzvou v domácí hale soka z Lázní Kynžvart. Obě družstva mají shodně 27 bodů, třetí Most dělí od čtvrtého Kynžvartu jen skóre. V mostecké hale se dá čekat fanouškovské peklo.

Vlevo nejlepší kanonýrka Mostu Adéla Stříšková se 108 góly a vpravo Sofia Bezruková, autor 100 gólů. | Foto: DHK Baník Most a Házená Kynžvart

Jde tak momentálně o dva nejlepší české celky v elitní česko-slovenské lize. To ostatně dokládá i fakt, že se spolu střetnout teď v sobotu a zanedlouho 6. března v Praze ve finále Českého poháru. A Most má Kynžvartu co vracet, když v podzimní části padl na jeho palubovce rozdílem jediné branky 27:28. Západočešky se také těší velké fanouškovské podpoře, do Mostu za nimi dorazí výjezd příznivců.

„Po nevydařeném utkání o uplynulém víkendu v Michalovcích se tento týden věnujeme v tréninku především obranné hře, protože jsme v posledním zápase byli až příliš pasivní a hodní. Bylo samozřejmě více aspektů, proč zápas Michalovcích dopadl tak, jak dopadl, jsem ale přesvědčen, že v nadcházejícím utkání bude rozhodovat obrana podpořená výkonem brankářek,“ naznačil trenér Černých andělů Vladimír Šuma.

Proti sobě tak stanou reprezentační brankářky Karin Řezáčová a Sabrina Novotná. V útoku pak nejlepší kanonýrky obou týmů Adéla Stříšková (108 gólů) a Sofia Bezruková (100 gólů).

„Bude to jednoznačně střetnutí, ve kterém budeme muset být šedesát minut v pohybu, protože Kynžvart patří k týmům, které běhají od první do poslední minuty. Rozhodovat ale podle mne v tomto střetnutí bude hlava, koncentrace a obranná fáze hry. My budeme samozřejmě chtít ukázat, že jsme lepším týmem a na domácí palubovce před našimi fanoušky vyhrát,“ doplnil Vladimír Šuma, jehož celek naposledy padl jasně v Michalovcích 19:30. Západočešky zase minulý víkend uhrály domácí remízu 24:24 s Olomoucí. Na čí konto teď přijdou body tento víkend?

