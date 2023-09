Po třicetigólové výhře v Porubě nasypaly mostecké házenkářky třicet gólů i do sítě pražské Slavie, kterou v domácím otvíráku sezony přemohly 30:25 (15:13). Černí andělé se tak Pražankám pomstily za poslední finále, kdy slávistky vyfoukly Mostu jubilejní desátý český titul.

Mostecké házenkářky nastupují do střetnutí s pražskou Slavií. | Video: Deník/Václav Veverka

„Rozhodl tlak spojek Mostu, které nás ve druhém poločase dokázaly zatlačit. Měli jsme tam asi desetiminutovou fázi, kdy jsme se nedokázali dostat z obrany ven. Rána ostrých mosteckých spojek létaly ze sedmi osmi metrů a to je pro brankářky neřešitelná situace. Tohle rozhodlo, protože jinak jsme se měřili celý zápas s Mostem slušně,“ viděl trenér Slavie Daniel Čurda.

Most se v útoku mohl opřít o osmigólovou Adélu Stříškovou a šestibrankovou Maďarsku Eszter Ogonovszkyovou.

Spolupráce na trase fotbal – házená pokračuje a přináší dvojitou dávku sportu

„Jsem spokojený s výsledkem a s odhodláním s jakým do zápasu holky šly. Měli jsme tam takové hluché místo, čtyři vyloučené a to nás trochu zbrzdilo. Ve druhé půli to bylo už něco jiného. Bohužel se nám tam také objevila fáze pěti nebo deseti minut, kdy jsme dělali technické chyby v klidovém stavu bez tlaku soupeře. Na tom musíme zapracovat a z naší hry odstranit,“ přidal svůj pohled mostecký trenér Vladimír Šuma, který tak prožil vítěznou domácí premiéru před solidně zaplněnou halou.

Speciální zápas se Slavií to byl pro pivotku Annu Jestříbkovou, která posílila před sezonou Most právě z celku sešívaných, se kterým naposledy slavila český titul. „Byl to vyrovnaný zápas. Myslím, že rozhodlo i to, že Slavia má úzký kádr a ještě jim chybí hráčky. My jsme tahaly rychlé útoky a to nám vycházelo. Byl to pro mne trošku osobní zápas, přece jen tam mám hodně kamarádek. Mám velkou radost, že se nám podařilo získat druhé vítězství v řadě a věřím, že to tak půjde i dál,“ řekla Jestříbková.

Vzpěračky? Žádné mužatky, ale krásné holky, říká Mostečanka Weinfurtová

DHK Baník Most – DHC Slavia Praha 30:25 (15:13)

Nejvíce branek: Stříšková 8, Ogonovszkyová 6/1, Jestříbková 3 – Švihnosová 6/4, Koubová 4, Holečková 3. Rozhodčí: Horáček – Novotný. Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/4. Vyloučení: 6:5.