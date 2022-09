Most přitom začal skvěle, když se po pěti minutách hry dostal dokonce do dvoubrankového vedení 5:3. Nevydrželo to, místo toho přišla studená sprcha v podobě zranění rozjeté kanonýrky Valerie Smetkové, kterou museli ze hřiště odnést s pochroumaným kolenem.

„Je to hráčka, která teď má formu. Daří se jí, všechno co tam hodí, jí tam spadne. Je to velká ztráta, uvidíme co s tím bude mít. Snad to dobře dopadne,“ komentovala nepříjemný okamžik Smetkové spoluhráčka Charlotte Cholevová.

Když se Smetková vrátila, už jen do hlediště s obvázaným kolenem, tak Slovinky dominovaly. Do poločasu si stihly vypracoval osmibrankový náskok, ze kterého Andělé už do konce zápasu drama udělat nedokázali.

„Naše obrana bohužel není moc ideální, takže dostáváme hodně branek. Tady je to úplně jiná úroveň než čeká liga. Jsem ráda, že se naše výsledky zlepšují a prohráváme stále o čím dál méně gólů,“ má jasno Cholevová.

Pád na zadek, běhání okolo stadionu, pohovory. Chemici se probrali

„Začátek byl z naší strany dobrý, ale měli jsme tam opět pasáž, kdy jsme si to třikrát nebo čtyřikrát hodili na nohy nebo do autu a tam se nám ten zápas zase rozjel, tak jako zatím všechny. Bohužel takové chyby v Lize mistrů soupeřky okamžitě trestají,“ mrzí mosteckého asistenta Ondřej Václavka.

Mostečanky berou Ligu mistrů jako velkou školu. Mladý severočeský celek nedokáže zkušeným evropským házenkářským baštám zatím konkurovat. „Já tam ale vidím zlepšení. Přijde mi, že dnes jsme nedělaly tolik technických chyb. Stále ale máme rezervy v návratu do obrany a síle a v tom, že málo střílíme. Na to se musíme do dalších zápasů zaměřit,“ uvědomuje si drobná mostecká křídelnice Adéla Stříšková, autorka osmi branek.

V čem ona osobně vidí největší rozdíl oproti tuzemské házenkářské scéně? „Ty holky jsou prostě obrovské. My se musíme strašně nadřít oproti nim, abychom daly gól. Ony jak jsou obrovské, tak se jen sunou, my jsme proti nim poloviční. V tom je velký rozdíl a také v síle. A nejhorší je, že jakmile uděláme chybu, tak ji okamžitě potrestají rychlým útokem,“ vidí Stříšková, která s Lublaní čekala vyrovnanější střetnutí.

Most - Lublaň 29:42 (13:21)

Nejvíce branek: Stříšková 8/3, Mikulčík 5, Šutranová a Mikulášková po 3 - Lazovičová 7, Dmitrijevová a Kovářová po 6, Radičevičová 6/2.

FOTO, VIDEO: Litvínov má první bod sezony. Tygrům podlehl po penaltách