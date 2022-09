Ty už nastoupí posílené o kanonýrku Ivetu Korešovou, která celou minulou sezonu prožila v Mostě a oslavila s ním také svůj první český titul. Po ročním působení na severu Čech se vrátila Korešová do rodného Písku, hlavně kvůli rodině a malému synovi. A i tady vyčnívá. Naposledy se o tom přesvědčily vicemistryně z Plzně, které k otvíráku sezony dorazily na jih Čech a domácí je vypráskaly 32:22. Devíti góly se na tom podílela právě Korešová a její spoluhráčka a pivotka Stellnerová, taktéž autorka devíti branek. Černé anděly tak před nedělním startem Ligy mistrů nečeká žádné zahřívací kolo.

„Fyzicky je to samozřejmě náročné, ale jsme hodně vytrénované. Věnovaly jsme se tomu celou přípravu, takže si myslím, že to snad pro nás nebude problém,“ přeje si osmnáctiletá mostecká Ema Veselovská, která o víkendu debutovala v MOL lize v zápase se Zlínem, jenž Most ovládl 36:28. Jak se Mostečanky předvedou na jihu Čech?

