Mostecké házenkářky si ve středu večer v domácí hale zajistily postup do semifinále Českého poháru, když z cesty odklidili soupeře z Poruby. Andělé slavili 37:27 (19:15). Speciální zápas to byl pro hostující Anetu Křepelovou, odchovankyni Mostu.

Zápas měl oproti plánu dvacetiminutové zpoždění, protože soupeř ze severu Moravy se zdržel kvůli dopravním komplikacím. Dlouhou část prvního poločasu držely hostující hráčky s Mostem krok, než si Andělé v závěrečných minutách vypracovaly více jak dvougólový náskok. „Jsem spokojený s tím, že se vyhrálo, něco podobného jsem očekával – v prvním poločase jsme nebyli koncentrovaní a byli jsme hlavami trošku někde jinde, protože přijel soupeř, který měl šestihodinovou cestu a my do toho vstoupili, že se nic nemůže stát,“ viděl mostecký trenér Vladimír Šuma, který poprvé po téměř roce poslal na palubovku slovenskou spojku Katarínu Kostelnou, která prodělala operaci kolene. Kostelná se shodou okolní zranila loni v Porubě a se stejným týmem se teď vrátila zpět do hry.

„Poruba, i když předchozí zápasy třeba prohrála, tak hraje kvalitní házenou a dneska jsme to zase viděli. Dali nám v prvním poločase patnáct branek a s tím spokojený nejsem. Navíc to dali z věcí, na které jsme se připravovali,“ našel chyba na výhře mostecký kouč.

Speciální zápas hrála porubská Aneta Křepelová – odchovankyně Mostu, loni v celku starších dorostenek a dneska soupeřka.

„Šla jsem studovat na Slezskou univerzitu do Opavy a že je Ostrava blízko, tak dnes už můj bývalý mostecký trenér mi to tam domluvil,“ vysvětlila svůj dlouhý přesun napříč republikou Křepelová. Zápas ji vyloženě i přes porážku nezklamal.

„Nemyslím si, že jsme hrály špatně. Nemáme se tady za co stydět. Bohužel máme vždycky ve hře určitou pasáž, ve které trochu vypustíme a pak na to doplatíme. I dneska s Mostem to tak bylo, že jsme za krátký časový úsek nasekaly strašně moc technických chyb. To nám to pokazilo,“ hodnotila Křepelová. Její tým střelecky táhly na severu Čech osmigólová Farážová a šestigólová Kalyhina. Za Most napráskaly Porubě po pěti gólech Stříšková, Zachová a Kuxová. V sobotu se Andělé doma představí v hitu s Michalovci (od 15.10).