Mladší dorostenci Baníku hlásí návrat do elitní ligy! Doma hostí Jičín

Po téměř čtyřech a půl letech jsou mladší dorostenci házenkářského HK Baník Most zpět mezi elitou ve své kategorii. A v neděli 18. září ve 14.00 hodin vstoupí v domácí mostecké hale do vrcholné soutěže. Do města pod Hněvínem dorazí celek HBC Jičín, který v poslední sezoně obsadil sedmé místo. Do nové sezony vstoupí v neděli také druholigový A tým Baníku Most.

Trenér mladších dorostenců Martin Smola a jeho svěřenci. | Foto: HK Baník Most