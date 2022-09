Drama přišlo ke konci střetnutí, kdy baníkovci remízu vlastně zachránili. „Pochválil bych je za psychickou odolnost, když jsme pár minut před koncem prohrávali o tři branky, tak se kluci nenechali zlomit a agresivní obranou dokázali zvrátit průběh utkání k remíze 26:26,“ dodal Smola. Severočechy čeká o víkendu první zápas venku a hned dlouhá cesta do Karviné, kde se hraje v sobotu od 12.00 hodin.

Áčko s Libercem neuspělo

Do nové sezony se rozjel i první tým HK Baník Most. Druholigové áčko hostilo silný Liberec a nakonec kapitulovalo 22:30. Rozhodl druhý poločas, do kterého šli Mostečané se ztrátou z první půlky 13:15. Druhou třicetiminutovku odstartovali tragicky, kdy třináct minut nebyli schopní dát branku a ve 43. minutě hosté zpod Ještědu vedli 21:14 a dotáhli duel k vítězství. Ve druhém kole hraje Baník v Jablonci.

