Učí se od mistryň. Devatenáctiletá mostecká házenkářka Ema Veselovská malými krůčky proniká do mostecké vrcholné házené a do A týmu. Je na cestě za svým prvním českým titulem, v případě úspěchu pak desátým celkově pro Černé anděly.

Ema Veselovská (uprostřed) se raduje se svými spoluhráčkami. | Foto: DHK Baník Most/Jan Pimper

Veselovská přišla do Mostu z Mělníku studovat a přestoupila do místního týmu, protože se chtěla zlepšovat ve sportu, který naplňoval veškerý její volný čas. „V Mostě jsem prošla mladším a starším dorostem a můj cíl byl zahrát si v A týmu. Na jejich zápasy jsem se jezdila ještě jako žákyně dívat. To, že jsem tuto sezonu mohla s A týmem trénovat a učit se od takových hráček je pro mě opravdu dobrá házenkářská škola. Být po boku hráček jako je Lucia Mikulčík, Adél Stříšková nebo Charlotte Cholevová je pro mě obrovská zkušenost a jsem za to ráda,“ vypráví Ema Veselovská, která doufá, že v příští sezoně dostane více příležitostí. „To ale samozřejmě záleží i na mně samotné.“

Velkým skokem pro ni byl přechod z mládežnických soutěží mezi dospělé. Nebe a dudy!

FOTO: Holanová naposledy zamávala fanouškům. Loučí se Železná lady

„V mladších soutěžích si můžete dovolit udělat nějakou tu chybu, v ženách jsou však tyto chyby ihned potrestány gólem od soupeřek. Rozdíl jsem viděla i v druhé lize, kde jsem hostovala za Ústí nad Labem. Tempo hry je nesrovnatelné a prosadit se střelecky v MOL lize je o hodně těžší,“ vidí Veselovská hlavní rozdíly. Na druhou stranu hráčsky roste. „Přidává mi to zkušenosti, fyzickou výkonnost a zlepšila se i má orientace ve hře,“ doplňuje mladá hráčka, která v sobotu v 17.00 hodin rozehraje s Mostem na Slavii první finálový duel.

Boj o český titul je její premiérou. Přesto už za sebou jednu premiéru má, tu kterou jí závidí tisíce hráček v republice. „Velkým zážitkem pro mě bylo zúčastnit se Ligy mistrů, což je podle mě sen spousty hráček. A musím také vyzdvihnout finále Českého poháru, které bylo napínavé od začátku až do konce. V tomto zápase jsem dostala největší prostor, hlavně v obraně. Doufám, že se nám podaří obhájit mistrovský titul a těším se na další úspěchy v mosteckém dresu,“ uzavírá Ema Veselovská, která by se jednou ráda zařadila vedle mladých spoluhráček Elišky Řádové a Adély Brabcové, které v minulých dnech podepsaly v Mostě své první profesionální smlouvy.

FOTO, VIDEO: Andělé jsou ve finále! Čeká je pražská Slavie