/ROZHOVOR/ Jedna z nejvýraznějších postav v historii mostecké házené. Dlouholetá kapitánka, kterou bychom s nadsázkou mohli přirovnat k primáři Sovovi - Loučíme se, je nám všelijak, a všichni budeme dlouho vzpomínat. Za ty roky zanechala v mostecké historii poměrně výraznou kapitolu, kterou vlastně ani nejde opominout.

Lucia Mikulčík při své rozlučce s házenkářským Mostem. | Foto: DHK Baník Most

Jak Lucia Mikulčík vzpomíná na působení v ženském áčku, a kam tým bude směřovat? Na to vše se zaměříme v našem rozhovoru.

V házené jste toho zažila opravdu mnoho, a podílela jste se na mnohých úspěších. Máte vy osobně nějakou oblíbenou část vaší kariéry v Mostě?

Těch zážitků, úspěchů a trofejí mám, jak jste zmínil, opravdu mnoho. Pro mě jsou významné všechny momenty, které jsou v tom daném roce úspěšné, všechna vyhraná utkání, která nás někam posunula, to, že jsme se dokázaly dostat do Ligy mistryň. Osobně, jako pro házenkářku, bylo vrcholem si zahrát Ligu mistryň, to je ta největší čest, a že si mi to podařilo právě díky Mostu, je úžasné. To, že se nám tam zas tak nedařilo je věc jiná. Zkrátka každá házenkářka, která tento sport provozuje vrcholově, si chce zahrát Ligu mistrů, a já jsem opravdu ráda, že se to podařilo s českým týmem. Za další vrchol pak například reprezentace Slovenska spolu s Dušanem Polozem. To byly krásné roky, které byly úspěšné. A samozřejmě vzpomínám i na svůj první titul- tehdy mi bylo sedmnáct. Těch vzpomínek je opravdu hodně.

Měla jste už při vašem příchodu pocit, že má Most velký házenkářský potenciál?

Určitě ano. Já jsem přišla z Šaly, také malého města. Most jsem si ale zamilovala nejen z házenkářské stránky, ale také proto, jak to tu žije. Mnohé se změnilo za tu dobu, co tu jsem, a Most mi zkrátka přirostl k srdci, nejen z házenkářského pohledu. Mnozí jsou z toho překvapení, že píšu jakési „ódy na Most“, ale já jsem tu s rodinou velmi spokojená. Z házenkářské stránky jsem přesvědčená, že má Most ještě další potenciál, který lze dál rozvíjet, rozhodně není na vrcholu. Možná je v tomto ohledu dobře, že ta sezóna dopadla, jak dopadla, aby si všichni uvědomili, kde lze ještě přidat. V evropském světě má své jméno, a určitě stojí za to to rozvíjet.

Lucia Mikulčík při své rozlučce s házenkářským Mostem.Zdroj: DHK Baník Most

Proč zrovna Most měl tyto předpoklady?Z historie. Mužská složka tu byla ještě před ženami, a byla na vysoké úrovni. Uchopili to tím správným směrem, a ženy tu neměly nějaké velké sporty, a možná proto to bylo i jednodušší z hlediska sponzoringu. Je ale pravda, že těch sportů je tu opravdu mnoho- hokejový Litvínov, Most také, hraje se tu fotbal. Takže je to opravdu sportovní město, a ta ženská složka házené sem krásně zapadla.

Relativně dlouho jste zastávala pozici kapitánky. V čem vlastně podle vás spočívá role „pomyslného vůdce“?

To je upřímně ta otázka, nad kterou jsem hodně přemýšlela. Musím ale říct, že v každém týmu, kde jsem působila, jsem byla kapitánka a opravdu těžko říct, jestli to je povahou, nebo nějakou energií. Doufám, že se mi podařilo do týmu vložit rovnováhu a chuť se pravidelně posouvat dál a dál. Úplně přesně nevím, ale v každém případě neexistuje recept na správného kapitána, je to velmi těžká úloha v tom daném týmu. Není lehké držet ten tým v nějaké rovnováze, aby byl úspěšný a dařilo se mu, případné neshody aby se vyřešily. Já osobně to dělám velice spontánně.

Jak jste jako kapitánka působila na nové hráčky, které postupem let přicházely ať už z Mostu, nebo ze zahraničí? Mají to hráčky z jiných týmů, i ze zahraničí, složitější? Jazyková bariéra, jiné kultury?

Ne, nemyslím si, nastavuji stejná pravidla, která by se měla dodržovat. Pokud ne, hledám řešení, aby to vše fungovalo. Jsou to puzzle, a ty do sebe musí zapadat. Samozřejmě jsou tu aspekty, jako jazyková bariéra, ale dá se s tím poměrně dobře pracovat.

Pozici kapitána jste zastávala velmi dlouho. S čím se bude muset vyrovnat vaše nástupkyně? Není laťka tak vysoko, že ji každý bude srovnávat s vámi.Vnesla jsem do týmu jakousi rovnováhu mezi hráčkami, pokoru a úctu jedné k druhé. Ten tým se bude muset hlavně stmelit, přijde mnoho nových hráček, i ze zahraničí, čili pochopitelně nastane nějaká jazyková bariéra. Kapitán se s tím bude muset vyrovnat, a například organizovat více teambuildingových akcí mimo hřiště, aby se hlava uvolnila a našla se společná řeč. Myslím, že k nějakému srovnávání ani nedojde.

V klubu tak úplně nekončíte, začínáte naplno působit v trenérské dráze. Předpokládám, že se toto rozhodnutí nerodilo ze dne na den…

Určitě ne, už dlouho dozadu jsem začínala s malými dětmi, tehdy ještě na Slovensku, a když jsem přicházela do Mostu, byla jedna z mých podmínek právě to, že chci trénovat, že nechci jen házenou, ale začít si rozvíjet i další dovednosti kolem ní. Už od střední školy jsem přemýšlela nad tím, že se vždy může něco stát, a byla jsem tak k tomu vedena i doma. Můj táta byl taktéž profesionální sportovec, a celkově mě rodiče vedli k tomu, abych razila tuto linku- „mít zadní vrátka pro případ problému.“ Protože nikdy nevíme, co se může stát. Klub mi tedy nabídl starší dorostenky, což mi bylo jedno, protože nejsem taková, že bych si vybírala a kladla si podmínky, jsem zkrátka ráda, že mám tu možnost se rozvíjet dál.

Máte jako bývalá hráčka výhodu v tom, že lépe ve hře rozlišíte detaily, nebo jsou to stále dvě naprosto odlišné disciplíny?

Já si myslím, že dobrý hráč nemusí být dobrý trenér, to není pravidlo. V té trenérské sféře se určitě musím ještě učit, je to něco jiného. Měla jsem ale možnost vidět ty situace i prakticky. Viděla jsem, co v které situaci mohl, či nemohl, trenér udělat. Všeobecně ale vždy platilo, že hráč má hrát, trenér trénovat, a ruku v ruce naslouchat hráčkám. Tím pádem se najde společná řeč, která je v týmu velmi důležitá. Je to tedy úplně nová linka, ve které budu sbírat zkušenosti. Uvidíme, jestli se na ten konkrétní tým chytne nějaká moje metoda, a celkově to bude hodně o hledání. A jestli mi to půjde? Ukáže čas…

Budete se věnovat mládeži. Tady vás zřejmě čeká nelehký úkol. Už jen motivovat dnešní mládež k pohybu je o něco složitější…

Musím říct, že v Mostě se zatím nepotýkáme s nedostatkem dětí, což je velmi dobře. Mám praxi i ze školek, kde trénujeme pohybovou přípravu, a tady je pravda, že se jedná o problém. Po pohybové stránce byla o něco starší generace o něco lépe vybavená, běhali jsme venku, na vzduchu a na různých prolézačkách. Dnes mi přijde, že jsou děti spíše počítačové a domácí. Tráví doma o poznání více času, než právě venku s kamarády. Ty děti potom, logicky, nejsou moc připraveny na nějaké kotouly, hvězdy, nebo cokoliv jiného. My tedy na těchto kroužcích začínáme opravdu od začátku- učíme správnou techniku běhu a tak dále. Asi to souvisí s tím, že jsme byli o něco všestrannější- šli jsme na trénink házené, pak si zahrát fotbal, a nakonec nějaké řádění v parku. Zřejmě by to v mladším věku chtělo větší sportovní záběr, aby toho co nejvíce zkusili. Čili to není o nedostatku dětí, ale spíše o tom, že se zbytečně bojíme každého zranění, což je trochu brzda dnešní doby.

Dá se s tímto problémem nějak efektivně pracovat? Doba se koneckonců nezmění…Určitě bych neházela flintu do žita. Jde to, ale i ten trenér musí být o poznání více všestranný, než před lety. Musí to být velmi pestré a originální.

Co bude to nejdůležitější, co budete chtít mladým hráčkám předat?

Snažím se předat ty nejdůležitější hodnoty - píle, disciplína, pokora a respekt k lidem. Děti to musí hlavně bavit, a nejde to hnát na tlak. I v životě je důležité dělat věci proto, že mě baví, jinak se nikam neposuneme. Přesně takhle jsem nastavená, a myslím, že je to dobře.

Jsme již v současnosti v situaci, kdy je pro kluby zásadní umět si vychovat budoucí nástupce?

V Mostě je to tak naštěstí už dlouho, ale zprvu nebylo ani moc kvantity, ani kvality. Teď se to ale mění, a to, co jsme dříve zasadili, začíná snášet své ovoce. Áčko má již ve svých řadách mnoho odchovankyň, a když se podíváme do Mol ligy, uvidíme, že se za poslední roky taktéž velmi omladila, takže je jasné, že ta generační obměna někdy přijít musela, a v týmech, jako Slavia, či Olomouc to přišlo o něco dříve, a teď se k tomu dostává i Most. Je jednoznačně lepší mít vlastní a kvalitní hráčky, které pak buď můžete poslat do světa, nebo je nechat naplno prosadit ve svém týmu, a dát tak jednoznačně najevo, že umíte velmi dobře pracovat s mládeží.

Letošní ročník byl zřejmě nejnabitější, co do zvratů. Jak na něj budete vzpomínat vy osobně?

Já jsem to nazvala „Rok na houpačce.“ Byl to šílený rok, hodně nahoru, dolu, ale nebyl neúspěšný. Pro mě osobně by byl neúspěšný, pokud bychom nic nevyhrály, nehrály finále, nezahrály si Ligu mistryň. Byla to, řekněme, méně úspěšná sezóna, než jiné roky, ale určitě nebyla neúspěšná. Asi jediné zklamání pro mě je, že jsme nevyhrály titul. Pro děvčata to možná bude prospěšné, protože je možné, že budou mít o něco větší motivaci vrátit se na vrchol. Časové rozvržení toho ročníku bylo ale velmi náročné, protože těch utkání bylo opravdu hodně, a i já osobně jsme začala pociťovat, že musím brzdit. Nikdy jsem nezažila to, že by mě něco bolelo po zápasech, ale tou letošní dávkou přišla úplně nová zkušenost- bolelo to. Tak nějak jsem dospěla k tomu, že je čas se posunout.

Pomůže nějak Mostu tento pomyslný pád? Jakkoli o pádu asi mluvit nelze…Určitě. Změní se kádr, přijdou nové hráčky, nový trenér, tým se rozšíří. Musíme se poučit z chyb. To, že se něco nepodaří, se zajisté může stát, nejsme stroje, ale problém by byl, kdybychom nevyhrály titul a nedokázaly jsme se z toho poučit. Já jsem osobně přesvědčená, že se poučil jak klub, tak hráčky, a můžeme jít dál.

Vrcholový sport obecně se dá nazvat takovým požíračem volného času. Byla tato sezóna příkladem?

Nikdy jsem to tak nebrala, baví mě to, žiju tím. Je ale pravda, že letos tou dávkou zápasů jsem tu rodinu a kamarádky možná o něco více ochuzovala, ale je to o správném nastavení času, a jde to. Nemáte samozřejmě čas na některé aktivity kdykoliv chcete, ale pokud umíte plánovat, tak se to dá poměrně elegantně zvládnout.

Čím tento volný čas nahradíte?

Pokusím se víc věnovat rodině, kamarádům, známým, a jiným sportovním aktivitám, kterým jsem se doteď nemohla věnovat. Určitě sáhnu i po nějaké zajímavé knížce.

Autor: Dominik Síbr