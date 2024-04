Pro svou břitkou mluvu hodně lidem leží v žaludku. Házenkářský manažer Josef Řepík ale házenou žije, sleduje jí, hodnotí. Jako manažer přivedl do mnoha házenkářských družstev, a to nejen u nás, množství hráčů, hráček i trenérů, kteří mnohdy tvoří podstatnou část týmu. Nebojí se nazývat věci pravými jmény, nemá důvod pochlebovat a schovávat se za falešnou chválu s cílem se zavděčit, jak sám říká. Jak Josef Řepík vidí blížící se play off v ženské MOL lize? Proč favorizuje Most na zisk desátého českého titulu? O tom všem mluví v rozhovoru.

Zápas Mostu s Pískem. | Video: Deník/Václav Veverka

Čím to, že v play off favorizujete Most? V základní části nedokázal Písek porazit. Na jihu Čech prohrál, doma uhrál remízu.

Mám už delší dobu intuici, že Most letos získá kýžený desátý titul. Velmi dobře si uvědomuji, jak skončily vzájemné zápasy Mostu a Písku v základní části, stejně jako i fakt, že je nyní zraněná Anička Jestříbková, která má zlomený prst, což je pro Baník důležitá hráčka, jak pro útok, tak i defenzivu. Na druhou stranu končí v Mostě dle mých informací mnoho hráček a hlad po titulku bude z tohoto důvodu asi hodně veliký. První utkání se hraje v Písku a já v tom vidím obrovskou výhodu, i když se v písecké hale nehraje týmům dobře. Kdyby se v posledním zápase základní části podařilo proměňovat šance a lépe zvládnout takticky posledních dvacet minut zápasu, neměl Písek šanci uhrát v Mostě bod. Bohužel se tak stalo, ale podle mě se historie neopakuje. Most si může v Písku podle mě dovolit i prohrát o jednu dvě branky, což se podle mého předpokladu nestane. To je jen má úvaha. Více ale ne. Pokud by Baník prohrál o tři, pět nebo více branek, tak mám pocit, že by si tým Ivety Korešové odvetu v Mostě mohl pohlídat.

Co podle vás rozhoduje pro Most?

Most má lepší lavičku, širší kádr a hlavně Dominiku Píšovou, která tyto zápasy prostě umí. Sezona je strašně dlouhá, málokterý tým vydrží. I přesto, že má Baník oproti jiným týmům z play off mnoho hráček, které mají reprezentační povinnosti a trenéři Šuma a Tancoš nebudou mít tým na přípravu pohromadě, favorizuji DHK Baník Most na vítěze letošního ročníku.

Co čekat od ostatních týmů? Jaké jsou formy Slavie a Kynžvartu?

Tak i druhý zápas Slavie s Kynžvartem bude velmi zajímavý. Zejména se těším na souboj reprezentačních gólmanek Kudláčkové – Novotné. Ve Slavii zavedl trenér Čurda mnoho nového, snaží se zabudovat do hry prvky z mužské házené, zatím co trenér Kynžvartu Sabadka má dle mého názoru kompaktnější tým s vynikající fyzickou kondicí, lepší obranu a tým má velmi silné druhé poločasy. Stejně jako v zápase Písku s Mostem budou rozhodovat „maličkosti“ – proměnování šancí, technické chyby, obrana a výkon brankářek.

Jaké další aspekty mohou v letošním play off rozhodovat?

Nyní je reprezentační přestávka a zejména trenéři Baníku Most budou trnout hrůzou, aby se jim v zápase reprezentace nezranila hráčka, a to ani v U19. Navíc Aušra Arciševskaja reprezentuje Litvu. Most může mít ohledně výše uvedeného opravdu obavy, ostatní týmy v play off tolik reprezentantek nemají, obavy mohou být tedy menší. Bude ještě samozřejmě rozhodovat řada faktorů, které jsem již zmínil, tak jen dodám zranění, nemoc, fyzická i psychická připravenost hráček, dodržování taktických pokynů, vyloučení…