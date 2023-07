Jeho srdce bije pro házenou… Města jako Chomutov a Most mu za mnohé vděčí, ale čas nezastavíš. Člověk, který nešetří objektivní kritikou, ačkoliv by raději jen chválil. V současné době působí Josef Řepík jako manažer, který do mnoha házenkářských týmů, a to nejen u nás, přivedl množství hráčů hráček i trenérů, kteří mnohdy tvoří podstatnou část týmu. Z jeho manažerského pohledu je ale česká házená v posledních letech poněkud nemocná. Většina klubů nemá peníze, potýkají se s problémy, jako je zajištění prostorů pro trénink. "I přes to ale musíme věřit v to, že právě mladí jsou tou světlou nadějí házené v Čechách," říká mimo jiné v rozhovoru Josef Řepík.

Házenkářský manažer Josef Řepík. | Foto: archiv J. Řepíka

Házená žen se za poslední roky velmi vyvíjí. Kdyby si měl vytyčit nějakou významnou vývojovou linku… jak to lze pojmout?

Před zhruba deseti lety se objevila generace talentovaných hráček (Knedlíková, Jeřábková, Satrapová, Korešová, Malá…), které pozdvihly úroveň házené jak na klubové tak i reprezentační úrovni. Velký vliv na herní i výkonnostní rozvoj měly tradiční ženské kluby, jako Most, Slavie, nebo Olomouc. Tyto kluby dokázaly vytvořit podmínky, zázemí a výhled do budoucna. Nejvíce se to projevilo na výsledcích Mostu, který dokázal pod vedením trenéra Poloze vyhrát Evropský vyzývací pohár. Později se vzestup projevil i v národním týmu. Příchodem trenérů Bašného, ale i Poloze, se tým po dlouhých letech prosadil v kvalifikaci na ME a MS, stal se týmem v TOP 10 světa. Díky těmto výkonům hráčky začaly dostávat angažmá do zahraničí a začaly odcházet, což bylo v minulosti velmi ojedinělé. Tento fakt ovlivnil samozřejmě i kvalitu české MOL ligy. Nové, mladé hráčky musely nahradit ty, které odešly do zahraničních klubů, a bohužel došlo ke stagnaci. Mládí potřebovalo poměrně dlouhý čas pro výkonnostní růst, což se projevilo i v reprezentaci. Za působení trenéra Bašného došlo k výraznému poklesu úrovně hry, a došlo k opuštění TOP deseti týmů světa. V současné době dochází jak v MOL lize, tak v reprezentaci ke generační obměně. Doufejme, že se začíná blýskat na lepší časy, kvalita mladých hráček k tomu nasvědčuje.

S trenérem Polozem jsme naráželi na pojem profesionalita klubů. Co těm českým chybí?

Profesionalita je pochopitelně závislá na kvalitním managementu klubů. Bez kvalitních manažerů se není možné v současné době prosadit, ale každý manažer, zejména ten, který nikdy házenou nehrál a přinesl „jen“ peníze by se neměl plést jak do práce trenérů, tak do práce ČSH. Kladným příkladem za všechny je Most, který dlouhé roky vedl bývalý házenkář, nyní podnikatel, Ing. Rudolf Jung společně s paní Chotěborskou, JUDr.Polákovou a Radkem Maděrou. Pan Jung dal klubu jasnou organizační strukturu, díky kontaktům z podnikání získal sponzory, vytvořil spolupráci s městem ve všech směrech, a to nejdůležitější - dal klubu jasnou a dlouhodobou vizi. Klub má k dnešku jednu z nejlépe fungujících struktur v Evropě. Bez výše uvedeného, což v mnoha klubech bohužel chybí, nebo vůbec neexistuje, se nelze prosadit ani v lize, natož v Evropě.

Jako manažer se v házené pohybuješ už několik let. Dá se nějak obecně popsat rozhodovací rozdíl mezi hráčem a hráčkou? Co do rozhodování ve smyslu jejich budoucnosti?Ty rozdíly jsou opravdu velké. Obecně z praxe mohu říct, že s klukama je ta práce o něco jednodušší, mají to v hlavě trochu jinak nastavené, a není pro ně tak velký problém odejít dále od domova, případně do zahraničí. Kluci mají větší chuť vyhrávat a něčeho ve své kariéře dosáhnout a, možná překvapivě, mají o něco větší ctižádost. U hráček je to zcela naopak, jsou jiné. Jsou více fixované na domácí zázemí, ať už na rodinu nebo na přítele. A ta láska je asi největší problém pro jejich budoucnost. Zajímavostí je, že chtějí mnohem více informací o klubu, kam jdou, a jsou opatrnější, což je ale dobře. Ony se zkrátka velmi rozhodují na základě mnoha informací. U obou kategorií obecně je samozřejmě velkým lákadlem zahraničí, tj. Francie, Maďarsko, Německo a nově i severní země. Díky hráčům (Klíma, Mrkva, Solák…) nebo v ženách (Jeřábková, Knedlíková, Malá…) které předvádějí v zahraničí top výkony, se pro české hráče znovu otevírají dveře. Bohužel málo komu se díky výkonnosti podaří, aby si zahrál v nejlepších klubech Evropy.

Jak je to vlastně finančně? Zahraničí může lákat i právě na toto.

Bezesporu. Když se podíváme do české mužské i ženské nejvyšší soutěže, raději ani nemluvím o nižších ligách, tak ti hráči hrají doslova za almužnu. Například ale v německé 4. lize jsou ochotni zaplatit průměrnému hráči 600 a více euro. V naší nejvyšší soutěži hrají mnohdy „za párek a limonádu.“ Kluby v česku zkrátka ani omylem nemají srovnatelné finanční prostředky. Stranou záměrně ponechávám týmy ze zahraničních nejvyšších soutěží, ty jsou zcela jinde.

Souvisí to i s problematikou sponzoringu?

Ano, a málokdo si to dokáže uvědomit. Kdysi, ještě v bývalém Československu, jsme se pohybovali, co se finančního rozpočtu týče, v desítce mezi domácími sporty. Dnes? Možná čtrnácté místo a hůře. Náš sport předehnal i florbal, a pomalu ho dokážou přetlačit i další sporty, což je špatně, a je to jednoznačně chyba marketingového a manažerského rozvoje. Je namístě zmínit se i o práci ČSH, která mnohdy není na profesionální úrovni. Svaz dělá velký rozdíl mezi mužskou a ženskou házenou, což mě opravdu mrzí, a je mi to i nepříjemné. Mnohdy je ženská házená pro oko diváka lepší, a má větší úroveň.

Do jaké míry dnes rozhoduje například jazyková bariéra?

Je to asi největší problém mezi komunikací napříč celým týmem. V České republice se s tím v posledních letech setkáváme poměrně často. Zahraničních hráčů u nás začíná přibývat, což je pochopitelné, na našem trhu totiž není tolik hráčů a hráček, kteří by měli tu potřebnou výkonnost, aby týmu co nejvíce pomohli. Týmy tedy, logicky, jdou po zahraničních hráčích. Právě jazyková bariéra ale poměrně značně ovlivňuje jejich výkonnost, ovlivňuje trénink- zkrátka není čas něco moc dlouho vysvětlovat. Není úplně možné se jim dostatečně věnovat. Je to ale chyba klubů. Jde totiž o jakousi neschopnost a nevědomost, jak s těmito hráči pracovat. Když přijde Čech do zahraničí, musí se naučit řeč, je to už ve smlouvě, tak to prostě je, a u nás nic takového není. Čili v zahraničí to zásadně ovlivní, pozitivně, komunikaci a výkon celkově. U nás toto v klubech většinou nemáme, a to se musí změnit, ta souvislost tu je, a jediná cesta je naučit ty hráče, alespoň na komunikační úroveň náš úřední jazyk. Jazyková bariéra překáží, ale rozhodně by neměla.

Jak v dnešní době zvládají české kluby rozpoznat mladé talenty?

Jak kluby, to osobně nevím, protože kluboví manažeři u nás svou práci mnohdy moc dobře neodvádí. S tím se pojí i nedostatek klubů, a to zejména v ženské házené. Talent se totiž musí hlídat, protože talent není jen slovo. Talent je něco, co se ukáže do čtrnácti let věku maximálně, pak už se to musí jen uchopit, a pracovat s tím. Proto si myslím, že bychom opravdu měli zvážit možnost vyhradit si pro talenty čas a věnovat se jim individuálně, což je potřeba pro jejich další rozvoj. Je jich totiž opravdu velký nedostatek. To může z části souviset určitá sportovní konkurence, kdy si sporty navzájem „kradou děti.“ Nadějný hráč se ale ukáže sám, a je opravdu třeba si ho všimnout. Ten klub s ním musí co nejdříve začít pracovat, vyšvihnout ho, máme na to opravdu mnoho mechanismů. No a po určité době je potřeba nabídnout mu lepší klub. Je v zájmu toho klubu, aby měli manažeři mezi sebou kontakty, abychom mohli talenty dostávat do velkoklubů, jako je Dukla Praha, Karviná, Plzeň u mužů, u žen Slavia, Most, Olomouc, Písek. Případně do klubu s Tréninkovými centry mládeže. Pak je samozřejmě důležitá i komunikace s rodiči, zajistit školu, ubytování a další aspekty, které v tomto rozhodují. Talenti buď vznikají, nebo zanikají mnohdy právě díky nepochopení, které jde od rodiny, takže manažeři musí pracovat na tom, aby té v té rodině probudili zájem, a uměli s nimi pracovat. Jakmile se to totiž prošvihne, tak automaticky přicházíme o hráče do elitní soutěže, přicházíme o hráče do reprezentace, a o možnost zviditelnit českou házenou.

Je v tomto ohledu snaha po zlepšení, nebo jsme stále na průměru, který „stačí?“

Neřekl bych, že je tu nějaká stagnace. Snaha po zlepšení tu samozřejmě je, samozřejmě se hledá, ale pokud nezaplatíme kvalitní manažery a trenéry, nedáme jim jasné úkoly, čím se mají zabývat, tak se nezlepší nic. Jsme v takovém rozvoji, že se můžeme dobře učit od zemí, které nám trochu odskočily. Byla tu zavedena dlouhodobá cesta práce s mládeží, která se ale neosvědčila, a je třeba se v tomto směru výrazně posunout. Je to ale opět o penězích a lidech. Peníze chybí, a nějaká větší chuť něco změnit tu také mnohdy chybí. Do dnešního dne tu u žen nemáme žádný profesionální klub, máme tak dva až tři poloprofesionální, ale jinak to u nás velmi chybí.

Co se týká práce s mládeží, a její následné začlenění do nejvyšších soutěží… Kde teď vidíš ty největší slabiny?

Možná překvapím, ale rozhodně nebudu kritizovat práci trenérů. Za podmínek, ve kterých pracují, je práce odvedena velmi dobře. Bylo by ale dobré zaměřit se více na kondiční přípravu, protože ta je v dorosteneckých a juniorských kategorií tím, co chybí. A to se prostě nedá dohnat. Tělo není zvyklé na větší zátěž. Tomuto druhu přípravy opravdu dávám velký důraz, protože je zásadní. Znovu ale opakuji, že za to nemůže trenér. Ten problém je podle mě u hráčů samotných, což ale z části přináší doba. Děti jsou zvyklé žít v přepychu, mají vše, co si řeknou a, což je zásadní, trenér dnes musí velmi vážit slova, co hráčům řekne, protože dnešní generace ráda nafukuje pusu. Ti hráči by ale od určitého věku měli vědět, jak se profesionálně chovat, musí přemýšlet sami. Slabinu tedy vidím ve spolupráci klub- rodič, a doplňuje to dnešní doba. Ti rodiče jsou samozřejmě trochu problém, protože se ve svých dětech vidí, pletou se do práce trenérů, a pokud zde vedení klubu a trenéři poleví, nebo dokonce podlehnou protekci, tak je to velmi velký problém. Nechme zkrátka trenéry pracovat, nechme děti zdokonalovat, a jen jim připomeňme, jak moc je kondiční příprava důležitá.

Je něco, v čem naopak vynikáme?

U nás všichni trenéři zaslouží úctu za to, v jakých podmínkách pracují. Mám na mysli naprosto nevyhovující haly, zázemí, posilovny a další. Chybí spolupráce s mnoha odborníky, jakožto i lékaři, mentálními kouči a fyzioterapeuty, protože jsou to právě oni, kdo by měl na dítě dohlížet při jeho vývoji. Ti, kdo tyto lidi nemají, tak zkrátka jen velmi těžko vychovají kvalitní hráče. České haly jsou věc, kterou nám nikdo na světě nezávidí, protože jsme velmi daleko od zemí jako Německo, Maďarsko, Francie a další. Vynikáme i v tom, kolik času má trenér na trénink, aby se dalo efektivně pracovat. Most například spolupracuje se školami, a dostal díky tomu potřebné zázemí, má trenéry na to, aby se dětem věnovali v dopoledních hodinách, a o tom to je. Za tím stojí dobrá práce místního manegmentu. Ostatní by se měli co nejvíce snažit o vybudování těchto podmínek, zvednout ten telefon, případně zadek, a dupat po těch, kteří jim to mohou poskytnout.

V posledních letech pozorujeme trend, kdy se na české střídačky dostávají zahraniční trenéři. Mnohdy to nefunguje, a častým argumentem jsou rozdílné kultury. Jak to vidíš ty?Zahraniční trenér je něco, co kdysi dávno fungovalo v zahraničí. K nám se to nyní dostalo, jako jakýsi boom, ale obávám se, že už je pozdě. Zahraniční trenér musí působit v České republice, bez toho to nejde. Dostane byt, auto, dostane zaplaceno, tak ať pracuje, ale pro českou házenou! Podívejte se do reprezentace. Před časem jsem kritizoval pana Bašného, který řídil národní tým z Francie. Neukázalo se to, jako správná cesta, neosvědčilo se to. No a, světe div se, je to tu znovu a hned dvakrát. Místo velmi úspěšného českého trenéra Rostislava Trtíka, jehož odvolání svazem asi nikdy nepochopím, se u týmu reprezentace mužů objevil Xavi Sabate, který si trénuje ligový klub v Polsku. No a u žen trenér Dahl, který pro změnu působí v Rumunsku. Tento pomyslný home office absolutně nefunguje. Věřme ale, že náš svaz ví, co dělá, nicméně mě osobně to zatím nikterak nezaujalo. Podle mého názoru by měl být trenér v první řadě k dispozici právě v České republice. Jeho práce by měla mít větší efekt, měl by sledovat utkání v Česku, mít požadavky na klubové trenéry, a samozřejmě navštěvovat zahraniční týmy, kde působí naše hráčky. Měl by být ve větším kontaktu s trenéry v klubech, a ve volných chvílích navštěvovat kurzy našeho mateřského jazyka. Jsem zkrátka přesvědčen o tom, že tento boom už je dávno pryč, a mohli jsme se o tom přesvědčit i v Mostě, kdy trenér Stružik navázal na rozdělanou práci trenéra českého, ale nebylo pochopeno, kam se tým vedl. Netrvalo dlouho, a přišlo odvolání polského trenéra. Zřejmě byl tento tah chyba, protože on je spíše dobrým pedagogem, než koučem. Zejména při utkáních se projevila jeho váhavost, což byl problém. Navíc si myslím, že trenér Stružik neměl autoritu. On byl totiž hrozně hodný člověk, který nezvýšil hlas, což je na někdy škodu. Myslím, že u nás máme dost potenciálně dobrých trenérů, ale není to mnohdy využito, což je špatně. Mladý trenér může totiž bezesporu přinést něco nového, ale musí dostat příležitost. Děje se to ale všude, a celkem jedno, jestli to je házená, hokej, fotbal, nebo volejbal. Opakují se nám stále stejná jména, a když nevíme kudy kam, najmeme cizince. Ještě jedna důležitost. To, že někdo dosáhne titulu Master coach neznamená, že bude dobrým trenérem. Jsem přesvědčen, že tento titul dokáže vystudovat kde kdo. Každý už nedokáže vidět detaily a číst hru. Příkladem toho je Jiří Tancoš - jako hráč velmi úspěšný jak v Česku, tak ve světě, to samé jako trenér. Má licenci B! Přesto se díky svým zkušenostem dokázal s týmem kvalifikovat do Ligy mistryň - do základní skupiny. Zahraniční trenér v českých oddílech snad navíc ani není. Pokud samozřejmě pomineme česko-slovenské trenéry. V Mol lize máme jednoho - na Slovensku, toť vše. Ono platit a dát zázemí takovému trenérovi není zcela levná záležitost.

Jak se může zahraniční trenér lépe vyrovnat s Českým myšlením?

Musí znát naší házenou, musí znát cíle klubu. Nesmí chybět koncept, a musí se dobře domluvit s týmem. Ta komunikace je zde nejdůležitější. Když toto vše splní, bude jistě dobrým přínosem.

Když jsme u myšlení… Jsou dnešní házenkářské mladé naděje myšlenkově dobře nastavené?

Myslím, že všech klubech to nastavení nefunguje. V těch lepších se můžeme bavit o jiné situaci. Trenéři lepších klubů jsou schopni lépe vysvětlit cíle, a navíc na to nejsou sami. Mají mentální kouče, pedagogy a odborníky, kteří skvěle spolupracují s rodinami, což je pro děti velmi důležité. Děti potřebují podporu, tak to je. Sport je pro ně velké odříkání, ale pokud se správně vysvětlí, jakou cestou se dát, je vyhráno. Do hlavy samozřejmě nevidíme, ale jde vnuknout myšlenku a nasměrovat. Jsem přesvědčen, že právě ta komunikace s experty může mnohému pomoct. Děti mají také své vzory, s čímž by se také mělo efektivně pracovat a plně to využít. Jsou třeba návštěvy reprezentantů v klubech, mladí hráči zkrátka musí získat důvěru. Pokud tým dětí navštíví jména jako Knedlíková, Jícha, Jeřábková, a tak dále, je to pro ty děti velké plus. K tomu odříkání se dostáváme hodně v pubertě- jít na rande, nebo na trénink? Je to problém, ale ten sport takový je, toto přináší. Právě proto se musí s hráči efektivně pracovat. Musí pochopit, že pokud chtějí něco dokázat, musí tomu něco obětovat.

Pomalu se dostáváme do situace, kdy dlouholeté opory reprezentace odchází na trenérské posty. Může to lépe nasměrovat mladé hráčky? Přece jen hodně mladých je zná osobně, či z televize…

Zcela jistě. Každý z těch dětí má svůj vzor. I dospělí se snaží, aby byli vidět. Pokud se v týmu někdo takový objeví, je to výhra pro manegment. Musí k práci tyto úspěšné individuality získat. Bývalý hráč vidí ty detaily, což Master coach, který nikdy házenou na vysoké úrovni nehrál, nevidí, nemůže to vidět. Kus papíru praxi nenahradí. Ta praxe je obrovsky důležitá, a je to ta naděje pro naše mladé hráče. Přesně toto by měl být, a to nejen pro kluby, cíl číslo jedna.

Vidíš do budoucna smysl ve větší spolupráci mezi českými a zahraničními týmy?Smysl je v tom veliký, podívejme na Slovensko, kde Michalovce spolupracují s Rumunskem, Šala s Maďarskem, tam to funguje, a ta spolupráce nese ovoce. Slovenské kluby jsou v poslední době velmi silné. Bylo to pochopeno i v Mostě. Ten spolupracuje s Thüringerem, kde nakonec skončila i Dominka Zachová, která tam získala angažmá. V současné době je na obzoru spolupráce s Evproským TOP klubem Györem. Tato spolupráce přináší ovoce všemi směry- jméno, nové poznatky k trenérské práci. My už dnes víme, že tyto kluby jsou kondičně úplně jinde. Je důležité sbírat zkušenosti i v evropských soutěžích. Díky tomu možná rychleji poznáme, kde nám svět utíká, což je velký přínos.

Co by tato spolupráce mohla přinést?

Do budoucna hrozně moc, ale nebude to hned. Svět nám velmi utekl, ale není to nic, s čím by se nedalo pracovat. Právě tyto spolupráce mohou přinést ten obrovský přínos v podobě vychytání všech much. I díky tomu, že se se zahraničními kluby v rámci přátelských duelů utkáme, získáme mnoho poznatků, trenérských metod. S těmito kluby se navíc velmi dobře navazuje spolupráce. Navíc to osvěží chuť do práce jak hráčům, tak trenérům. Není čas na nějaký zmar, pojďme navázat na to, co tu kdysi bylo. Pojďme spolupracovat a tvořit házenkářskou kvalitu. A ta kvalita není tak daleko, není to nereálné. Nebojme se hlavně investovat mládeže, jakožto budoucnosti tohoto sportu…

Autor: Dominik Síbr