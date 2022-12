„Zápas byl vyrovnaný od samého začátku. Jak my, tak oni jsme do toho šli naprosto koncentrovaně, proměňovali jsme šance. Byla to hodně rychlá házená, i proto padlo tolik gólů. Někdo by si mohl říct, že si gólmani na nic nesáhli, ale také tam měli zákroky. Bohužel jsme ve druhém poločase ztratili třígólové vedení v posledních deseti minutách a to nás nakonec i stálo zápas,“ hodnotil Chotěborský extraligový hit. Hlavu nevěší, sám cítí, že tým šlape. „Mrzí nás, že jsme přerušili naší úspěšnou sérii, ale nebudeme se z toho lámat a jedeme dál, teď nás čeká další těžký zápas a to Prešov, tak se snad zase vrátíme na vítěznou vlnu,“ přeje si odchovanec mosteckého Baníku, který se do Lovosic dostal ve starších žácích. Pak také hrál půl roku v Novém Veselí odkud se opět vrátil do týmu Lovců, kde na jeho figuře levého křídla měl „permanentku“ zkušený Jiří Motl. Jenže ten se zranil a trenér Roman Jelínek před sezonou ukázal právě na devatenáctiletého mladíka. A ten chytil šanci za pačesy.

Pavel Chotěborský zažívá v dresu extraligových Lovosic parádní sezonu.Zdroj: Facebook Lovci Lovosice

„Osobně se cítím moc dobře, to že mám formu sám na sobě cítím, padá mi to tam a s klukama si na hřišti rozumíme. Oni mi věří, já věřím jim. Jsem za to opravdu moc rád, že to takhle vychází,“ usmívá se házenkář, který vlastně nastupuje v nejvyšší soutěži teprve druhou sezonu. Jeho výkony ale mají vzestupnou tendenci. Prostřílel se k sedmdesáti extraligovým brankám, lepší jsou v Lovosicích jen Jaroslav Trkovský (78 gólů) a Tim Bogdanič (71).

Navíc si svojí fazonou získal i fanoušky. Už několikrát ho zvolili „Lovcem zápasu“ a když nejsou přímo v hale, tak hltají jeho akce na videích, které lovci umisťují na svůj facebookový profil.

Lovosice senzačně před sezonou přivedli velezkušeného a Ligou mistrů protřelého Pavla Horáka. Tím jejich síla ještě efektivně vzrostla.

„Je skvělé takového hráče v týmu mít. Předává nám zkušenost, ať už nám mladým, nebo i starším klukům. To co zažil v kariéře on, to u nás v týmu nikdo nemá. Musím říct, že teď v Plzni nám hodně chyběl. Ty zápasy s ním jsou podstatně lepší hlavně v obranné fázi, kdy si nás řídí a hrát s ním je skvělý zážitek,“ poukazuje Pavel Chotěborský, kterého od Horáka dělí dvacet let. Jednou by si rád zkusil kariéru v kolejích, kterými právě jeho spoluhráč prošel.

„Ambice mám samozřejmě nejvyšší a tím je proklouznout do reprezentace a jednou si zahrát nejvyšší německou bundesligu,“ zasní se vytáhlý sportovec.

Hodně vydřený bod, vůbec to nebyl od nás dobrý zápas, uznala Andrýsková