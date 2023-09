Pro fanoušky osvěžení, pro klub nová cesta. Černí andělé vstoupí v neděli v Porubě (16.00) do další sezony v elitní soutěži. Mostecký klub výrazně omladil, prošel generační obměnou a na povel ho bude mít nový trenér Vladimír Šuma. DHK Baník Most zkrátka dostal nový háv!

Zleva je brankářka Karin Řezáčová, pivotka Anna Jestříbková a kanonýrka Natálie Kuxová. | Foto: Infografika: Deník

Pryč je brankářka Dominika Müllnerová, legenda a držitelka devíti českých titulů. Není už ani kapitánka Lucia Mikulčík, která se vydala na trenérskou dráhu. Lehce věkový průměr holkám upravuje zkušená a oblíbená Petra Maňáková, dnes dvojnásobná maminka a kapitánka týmu. Ale pojďme k novotám: Je tady brankářka Karin Řezáčová, která prošla plzeňskou školou místní házenkářské legendy Radka Motlíka. Most získal i parádní kanonýrku olomoucké Zory Natálii Kuxovou, nebo pivotku Annu Jestříbkovou, která naposledy s pražskou Slavií vzala Mostu mistrovské zlato. Házenkářská sezona v Mostě prostě láká na novoty. A to není vše – parádně se jeví i „zápůjčka“ z věhlasného Györu Eszter Ogonovszkyová.

„S průběhem přípravy jsem spokojený, stihli jsme udělat v podstatě vše, co jsme měli naplánované. I když se dá říct, že zhruba měsíc s míčem v ruce není úplně dostatečný. Stále ještě občas vidíme nějakou chybu, ale koncept, který chceme hrát, už je vidět. Je to ale práce na delší dobu, aby hráčky měly všechno úplně zautomatizované a úplně zažité,“ naznačil na klubovém webu trenér Černých andělů Vladimír Šuma.

Nyní už se Černí andělé naplno soustředí na svého prvního ligového soupeře, kterým je Poruba.

„Jsem trenér, který nepřeskakuje, v tuhle chvíli se soustředím na jediné utkání. Koukám vždycky jen na jeden zápas dopředu, nechci slyšet nic o dalších soupeřích. Musíme se připravovat na to, co přichází a naplno se koncentrovat na aktuálního soupeře. Sám ještě příliš nevím, jak bude soutěž vypadat. Liga se přece jen trochu liší od toho, co jsme odehráli v přípravě. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v reálu a udělat si obrázek bude možné až v průběhu utkání. Nejsou to ale obavy, že bychom něco nezvládli. Máme mladý, kvalitní a dobře připravený tým, o kterém jsem přesvědčen, že si se všemi nástrahami, které nás během sezony čekají, dokáže poradit,“ uzavřel trenér.

Václav Veverka, Jan Pimper