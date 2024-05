Je to blízko. Desátý český titul Černých andělů z Mostu je nadosah. Severočešky rozehrály parádně finále s Kynžvartem, když na jeho půdě zaznamenaly výhru 25:20 a vezou si tak před své fanoušky pětibrankový náskok.

Mostecké házenkářky po výhře nad Kynžvartem. | Foto: DHK Baník Most

„Udělali jsme krůček k vysněnému cíli, ale čeká nás ještě druhá polovina, abychom ho dosáhli a nebudeme to mít vůbec snadné. Líbila se mi první půle zápasu, dobře jsme bránili a Dominika Píšová v brance byla opět vynikající. Devět obdržených branek je velmi hezký výsledek,“ chválil kouč Vladimír Šuma brankářku, která se v play off překonává. Jen pozitiva ovšem kouč Andělů neviděl.

„Naopak nám nevyšel vstup do druhého poločasu, kdy soupeř dokázal během pěti smazat náš čtyřbrankový náskok na rozdíl jediného gólu a až do pětapadesáté minuty s námi vydržel hrát vyrovnanou partii. Ve druhé půli jsem nebyl spokojen s některými obrannými záležitostmi, ale jednalo se hlavně o chyby jednotlivců, na které se ještě budeme muset zaměřit. Mrzí mě čtyři neproměněné sedmičky, nevyšly nám některé věci, na které jsme se připravovali, takže máme na čem pracovat do příštího zápasu. Jsem ale rád, že jsme uspěli a vytvořili si do druhého zápasu dobrou výchozí pozici,“ dokreslil trenér Vladimír Šuma.

Finále se teď stěhuje do Mostu, kde se bude hrát v sobotu 18. dubna od 17.00 hodin.