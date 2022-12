Černí andělé překvapivě drželi krok s nejlepším evropským týmem první poločas, který ztratili rozdílem pěti branek a především v posledních minutách Norkám zatápěli. „Mám v Mostě kamarádky, ale šedesát minut na to nejde brát ohled. Řekly jsme si, že chceme vyhrát, co největším rozdílem, jako v každém zápase. V prvním poločase jsme měly trošku vypnuto a mostecké holky to vycítily, takže tato část zápasu od nás nebyla dobrá,“ řekla po výhře Markéta Jeřábková, autorka jedenácti branek.

Ve druhém poločase ale hostující hráčky potvrdily extratřídu. Most za prvních dvacet minut dal jen pět gólů. „První poločas vypadal slibně. Dokázaly jsme se vrátit, když nám Kristiansand odskočil. Škoda ale druhé poloviny, kdy nám začátek utekl a pak už se to smazat nepovedlo,“ viděla mostecká Veronika Andrýsková, která Norkám nasypala pět gólů. „Je obrovsky těžké jim konkurovat, jak po fyzické, tak po psychické stránce. Jsou na tom lépe než my, hrají to už nějakou dobu. Pro nás je to zase zkušenost,“ dodala Andrýsková. „Most potřebuje sbírat zkušenosti, jsou to mladé hráčky. Jsou tu házenkářky, které převážnou část života hrály českou ligu. Jsou tu i holky z reprezentace, ale není to jako působit v zahraničním klubu. Holky zkušenosti sbírají,“ souhlasí Jeřábková, dnes jedna z nejlepších českých házenkářek, kterou navíc nadchlo, jak jí fanoušci v Chomutově příjemně vítali.

„Neměli jsme tolik času se na silného soupeře připravit. Nedávno jsme k týmu přišli a ta příprava by samozřejmě měla být delší a dlouhodobější. My náš tým jako trenéři teprve poznáváme, zvykáme si na sebe,“ řekl Jiří Tancoš, který nedávno převzal s Jiřím Hanusem mostecký celek po odvolání polského kouče Adriana Struzika.

