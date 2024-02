Loni jako vyhlášená kanonýrka přispěla k bronzové medaili Olomouce, letos maká v dresu mosteckých Černých andělů. A zase jí to pálí. Natálie Kuxová byla u poslední výhry Mostu nad Olomoucí 31:30. Potkala kamarádky, bývalé spoluhráčky, vzpomněla si na Hanou, ze hry ale takovou radost neměla.

Natálie Kuxová v sobotním zápase s Olomoucí. | Foto: Dominik Síbr

Aby jo, když Andělé drsně zaklepali na oběhovou soustavu fanoušků neskutečným dramatem. Pět minut před koncem, v jasném vedení o sedm branek, najednou vypnuli a postavili schůdky Olomouci ke koni. Hanačky se vyšponovaly, ale nakonec už na body nedosáhly. Most slavil o gól. Trenér Šuma vyfasoval kartu, po zápase zahnal holky do šatny. Dostaly fén.

„Byl rozčilený, protože kdyby ne, tak by to nebylo úplně v pořádku. My samy jsme věděly, že jsme nepřevedly suprový výkon. Nejvíce byl trenér naštvaný z neproměňování vyložených šancí,“ řekla k zápasu Natálie Kuxová.

Co trenér Mostu Vladimír Šuma? Když přišel mezi novináře, tak v něm ještě bobtnal adrenalin. „Koncentrace v zakončení. Když budu holkám říkat, kam to mají střílet, upozorňovali jsme se na to, jak v poločase, tak v time, nedodržely to. Takže… no nebyl jsem spokojený,“ řekl Šuma.

Přitakala i Kuxová. „Zlomilo se to neproměňováním šancí, díky kterým to bylo nakonec celkem drama. Za dva body jsme samozřejmě rády, ale mohly jsme to zvládnout lépe a ke konci se nestresovat. Pokazily jsme si to samy.“

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Olomouc se umí na Most vytáhnout. Loni s ním uhrála dvě remízy. Letos už tak statistika nezvoní, když Andělé na podzim vyloupili hanáckou metropoli 37:26 a doma teď slavili o gól. Pro Kuxovou byl zápas srdcovkou. Z Olomouce před sezonou do Mostu přišla.

„Holky z Olomouce mám neskutečně ráda, máme dobré vztahy a vždy se rády vidíme. Ale když proti sobě hrajeme, tak to samozřejmě nevnímám. Pro mě je soupeř jako soupeř,“ dodala vytáhlá blondýna a třetí nejlepší střelkyně mosteckého klubu.

