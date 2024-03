V podstatě navázala na svůj parádní výkon ze zápasu před deseti dny, kdy společně s parťačkou Karin Řezáčovou dotáhly Most k výhře nad Kynžvartem 33:27. Ve středu večer ve finále Českého poháru gólmanka Mostu Dominika Píšová předváděla parádní zákroky, vychytala si skvělá čísla a přispěla k zisku pohárové trofeje, kterou Andělé vyhráli celkově podeváté. Kynžvart ve finále složili 32:25 (21:12).

Radost mosteckých házenkářek po zisku pohárové trofeje. | Foto: DHK Baník Most

„Jsem spokojený. Mělo to společný jmenovatel jako utkání s Kynžvartem před deseti dny, ale dokázali jsme to udržet. Myslím, že obrovsky nám pomohla brankářka Dominika Píšová. Byl to ale skvělý výkon od celého týmu, za mne dobrý. Dominika ukázala, že umí svým výkonem vyhrát zápas, což několikrát ukázala v minulosti a potvrdilo se to i dneska,“ chválil svou svěřenkyni mostecký kouč Vladimír Šuma. Píšová ovace odmítala.

„V házené není brankář jako v hokeji, kde dokáže to utkání ovlivnit sám. V házené brankář pomoc obrany potřebuje, musíte fungovat společně, musí být spolupráce. Takže si nemyslím, že je to jen má zásluha – holky hrály skvěle v obraně i v útoku, proměňovaly šance. Za mě skvělý týmový výkon,“ hodnotila mostecká gólmanka, která před sezonou ukončila kariéru, ale nechala se zlákat k návratu, když se Černým andělům zranila brankářka. Teď si může do životopisu Píšová napsat další cennou trofej.

„Zisk poháru byl jeden z našich cílů. Jsme strašně rády, že se nám to povedlo a nakonec to ani nebylo až takové drama. Hned v prvním poločase se nám podařilo odskočit, na to jsme vlastně postavili základ celého toho utkání a to jsme si udržovaly až do konce,“ dodala mostecká gólmanka.

Trenér si také cenil nasazení. Jasně, sice možná lehká přemotivovanost přinášela vyloučení, ale…

„Měli jsme tam vyloučení, bylo to s takovou přehnanou chutí, agresivitou, na což jsme upozorňovali, že rozhodčí na to dávají pozor. Ale nasazení, chuť do vítězství, protože víme, že obhájit je mnohem těžší než zvítězit poprvé. Nenechali jsme si to ale ujít. Holky od první do šedesáté minuty makaly, jsme spokojení a já jim moc děkuju,“ dodal mostecký kouč, pro kterého jde o první trofej s celkem Černých andělů.

