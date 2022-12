„Při zápase s Porubou jsem se vracela s hráčkou, prudce jsem zabrzdila a zvrtlo se mi koleno. Bohužel operaci se nevyhnu,“ popisuje čtyřiadvacetiletá házenkářka. Pro Most je to smůla, nedávno se totiž zranila rozjetá Valerie Smetková, teď řady zraněných rozšířila i Kostelná. Paradoxně si kvůli zranění užila krásné Vánoce. Mohla prožít delší čas s rodinou, kterou má na Slovensku.

„Vánoce byly naprosto úžasné. Je skvělé být delší čas s rodinou než jen na víkend. Mám malou neteř, která s námi slavila první Vánoce. Bylo to kouzelné,“ usmívá se Kostelná. Mostecké házenkářky se po vánočním volnu sejdou znovu k tréninku v úterý 27. prosince. Do konce roku budou trénovat dvoufázově, už 7. ledna totiž vyběhnou na palubovku opět, tentokrát ale znovu v chomutovské ROCKNET aréně, kde budou v rámci dalšího kola Ligy mistryň hostit od 16:00 hodin CSM Bukurešť. Co vůbec říká Kostelná na mostecké účinkování v Lize mistrů?

„Bohužel pro naší smůlu jsme dostaly tu těžší skupinu. Utíkají nám začátky zápasů a to je náš velký problém. Hráčky soupeře jsou daleko zkušenější, fyzicky statnější, ale myslím si, že máme i velmi hezké momenty v zápasech a z toho musíme těžit. Myslím si, že někdy si konečný výsledek nezasloužíme, ale je to pro nás obrovská zkušenost, která nás může posunout výš,“ uvědomuje si Katarína Kostelná. Co říká na trenérskou změnu v Mostě, kdy Poláka Adriana Struzika nahradili místní trenéři Jiří Tancoš a Jiří Hanus?

„Myslím si, že změna nám pomohla a to hlavně v obraně. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, ale důležité je, že jsme vyhrály poslední zápas v Michalovcích, za což jsem opravdu velmi ráda,“ uzavírá slovenská házenkářka.