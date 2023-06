Je jednou z házenkářek, na jejíž návrat se mostečtí fanoušci těší. Slovenská spojka Katarína Kostelná se úspěšně zotavuje z operace kolena a těší se na mosteckou házenou a návrat na hřiště. Léto tráví s rodinou. Nechtěně si vycepovala nesmlouvaného fyzioterapeuta – malou neteř Emku.

Mostecká házenkářka Katarína Kostelná. | Foto: DHK Baník Most

„Roste jako z vody, stále běhá a je nezastavitelná, člověk si při ní pořádně zacvičí. Léto je zatím opravdu povedené. Je příjemné trávit delší čas s rodinou a kamarády,“ řekla Mosteckému deníku čtyřiadvacetiletá Katarína Kostelná.

Před pár dny na svém instagramovém profilu zveřejnila s malou neteří i sympatické video. Malá slečna úspěšně zdolávala nástrahy dětské skluzavky, Kostelná pak dole sjezd své neteře Emky jistila radostným chycením do rukou.

Ale zpátky k házené. Mostu chybí šikovná spojka od prosince minulého roku. Při zápase v Porubě si při rychlé brzdě v zápase vymkla koleno. Skončila na operačním sále a teď už pracuje na návratu na hřiště.

„Bohužel budu moci nastoupit do zápasů až v průběhu sezony, vidím to kolem října. To budu už snad v plné síle a připravená. Koleno se léčí dobře, ale stoprocentní ještě není,“ vysvětluje Katarína Kostelná, která už na začátku června začala běhat a zraněnou nohu zatěžovat.