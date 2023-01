Liga mistrů je pro házenářský Most sousto, které se zdá větší než malé a Most je jen sparing partner, marně čeká na první výhru. Bohužel těžká sezona a nutno říct, že nejtěžší v historii klubu, kdy jen v Evropě je pro Černé anděly 14 top zápasů a cestování, se promítá i do počínání v domácí soutěži. Osobně jsem si říkal po porážce Andělů od Písku, zda nejsou už házenkářky hrou přejedené. Nesleduji je od televize, ale chodím za nimi, mluvím s nimi.

Tatiana Šutranová, šikovná Slovenka s proporcemi zápasníka MMA, mi slzela do diktafonu a natvrdo řekla: „My házenou milujeme, baví nás hrát.“ Stejně tak o pár minut později mluvila její spoluhráčka Adéla Stříšková, která to doplnila slovy, že už se ten náročný program zřejmě do výkonů promítá. Navíc Mostu vypadly pro těžká zranění zkušené hráčky. Když k tomu přičtete změnu trenéra v půlce sezony a snahu o vtisknutí nového herního pojetí, tak lehce zkušeným fanouškům kolem sportu dojde, že se to nedá zvládnout za den nebo dva. Je prostě jasné, že „nové dítě“ potřebuje jméno. Ostatně jeden ze zaskakujících trenérů Mostu Jiří Hanus to řekl správně: „O něco se snažíme, zkoušíme to, ale okamžitě to nejde.“ Mosteckou ženskou házenou sleduji už 14 let a teď mám pocit, že je přelomová sezona. Každá změna bolí a bolí i na severu Čech…

Řezáčová a spol. nařezaly Mostu! Andělé selhali u deváté Plzně