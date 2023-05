Letošní ročník MOL ligy žen byl zvláštní a netradiční v mnoha směrech. Všechny směry se ale postupně ubíraly k rozuzlení jako v teorii poznání od Járy Cimrmana- omyl je zcela vyvrácen, a my nevíme nic. Do ročníku zasáhlo několik aspektů, které měly v celkovém zúčtování na svědomí ztrátu jubilejního desátého titulu, a zlomení mnoha stereotypů české házené.

Mostecké házenkářky v dnes už uplynulé sezoně. | Foto: Dominik Síbr

Omyl průměrného fanouška

Poznali jsme to asi všichni- fanoušci, novináři, i já osobně. Jdeme na utkání našich Andělů, a absolutně nepřemýšlíme nad tím, jak utkání dopadne, a proč by také ano? Průměrně dvě porážky do sezóny zajišťovaly mosteckým fanouškům poměrně silný nadhled, který se až v letošním roce prokázal jako absolutně mylný předpoklad.

Tím prvním krokem k tomuto omylu byla krásná, ale velmi náročná Liga Mistryň.

Liga Mistryň… zkušenost, krásná jízda, ale taky těžké vystřízlivění

Čtrnáct utkání. Sedm v Chomutově, sedm v různých částech Evropy. S největší pravděpodobností nejprestižnější házenkářské seskupení přineslo do týmu Mostu několik nepříjemných pádů.

Hned s prvním utkáním přišla těžká prohra, která rozpoutala poměrně nemilou debatu v komentářích, jelikož se zrovna nejednalo o jeden z chvalozpěvů na tým. Kdyby ale skončilo jen u virtuální debaty, bylo by to ještě dobré. Tyto pomyslné „dardy“ ale pokračovaly i nadále, a tým tak přišel do zcela nové situace- z pozice hegemona do pozice outsidera a navíc s parádně rozhádanou fanouškovskou základnou. Jak by řekla legenda teleshoppingu Horst Fuchs- A to se vyplatí!

Celé toto putování skončilo bez zisku jediného bodu, přišla výměna na trenérském postu, hráčky byly vyčerpané a mnohé zraněné. Jednoduše řečeno- EHFCL je, a ještě stále bude, nad týmové síly.

MOL liga? Nemastné, neslané, výkony nejednoznačné

Dvaadvacet utkání základní části, čtrnáct výher, tři remízy, pět proher. Z tohoto výčtu nakonec vyšlo celkové třetí místo, nutno uznat, že velmi stěží udržené. Letošní ročník přinesl hned několik zajímavých výsledků, kdy Andělé padli nejen s celky, které letos byly jen velmi těžko zastavitelné, ale vzpomeňme například na utkání s Plzní- výsledek 32:22 byl jednoznačnou šíleností, která byla na první pohled jen velmi těžko pochopitelná.

Na týmu se projevila únava, a ani rozsáhlá marodka výsledkům výrazně nepomohla.

Pohár jako jediná radost, i předzvěst problému

Český pohár byl tak letos jediným, odkud si Most odvezl nejcennější kov. Soupeřem pro Most byla ve finále pražská Slavie. Utkání to bylo možná až nečekaně poučné.

Souboje se Slávií byly vždy poměrně vyrovnané, ale Most vždy tahal za delší konec. Letos vše klaplo až po infarktovém závěru, a jednobrankový výsledek tak naprosto jasně naznačil průběh letošního finále MOL ligy. A také že se tak stalo- Déjà vu.

Finále jako z hororu

Slávie letos byla lepším celkem, který kontroloval hru, a náskok šesti branek z prvního utkání tomu byl zdárným příkladem. Domácí utkání tak mělo být bojem o velké jubileum, to se ale nekonalo. Viděli jsme sice o něco lepší hru, která nicméně stačila jen na remízu, což Pražankám s naprostým přehledem stačilo.

Omyl neporazitelnosti, na který jsem narazil v úvodu, byl tak vyvrácen, a fanoušek tak, po vzoru Járy Cimrmana neví nic.

Co dál?

Tým opouští hned několik hráček, a obmění se i realizační tým. Most opouští dlouholetá kapitánka Lucia Mikulčík, a její náhradnice bude mít před sebou velmi těžký úkol- dokonale stmelit z velké části nový tým.

Tým dále opouští Tatiana Šutranová, Veronika Andrýsková, Dominika Müllnerová, Michaela Holanová a Charlotte Cholevová, která byla letos jednou z nejvýraznějších postav týmu, a Liga mistryň ji pomohla k zahraničnímu angažmá.

Rozpadne se i dvojice Tancoš- Hanus, která bude nahrazena novým trenérem Vladimírem Šumou, Jiří Tancoš bude jeho asistentem.

Kam tedy tým bude směřovat je jen velmi složitě předvídatelné, zkrátka nic není jako dřív, bohužel/bohudík…

Dominik Síbr