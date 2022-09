„Byl to strašně těžký zápas. Myslím, že jsme dnes viděly, jak se hraje ta nejlepší házená. Už když nám rozlosovali Ligu mistryň, tak jsem říkala, že Bietigheim bude jeden z nejlepších týmů, které ve skupině máme. Mají neskutečnou šňůru, na každém postu mají ty nejlepší hráčky a dnes nám to ukázaly. Všichni jsme viděli, že jsou nejlepší na světě,“ hodnotila první zápas Mostu v nové sezoně Ligy mistryň. Ano, Bietigheim nebyl soupeř, kterému by se dalo se zaťatými pěstmi vzdorovat. Mladý mostecký tým prošel prostě házenkářským školením.

„Na začátku zápasu jsme se s nimi nestíhaly vracet, takže nám dávaly góly hlavně z trháků a rychlých brejků. Jsou zkušené, počkají si, podrží si to a gól pak dají vždycky. Pak se to zlepšilo a myslím, že prvních patnáct minut ve druhém poločase jsme s nimi dokázaly hrát, akorát jsme pak neproměňovaly šance. Tam jsme s nimi ale dokázaly hrát i vyrovnaně,“ všimla si zkušená mostecká gólmanka světlých okamžiků v náročném duelu.

Jaké to vůbec je chytat proti týmu, který na co sáhne, to většinou skončí v síti?

„Je strašně důležitá spolupráce s obranou. Pokud spolupráce s obranou nefunguje, tak to má brankář strašně těžké, když je na to sám. Brankář bez obrany nemůže být a obrana nemůže být bez brankáře. Tohle musí fungovat, jsou to spojené nádoby. Pak může ten výkon teprve nějaký být. Z takového zápasu si musíme vzít jen to pozitivní. Odrazit se z toho, že i s takovým týmem se chvílemi dalo hrát. Přinést si zkušenosti ze zápasu do naší MOL ligy a ukázat tam, že z Ligy mistrů budeme čerpat jen to dobré,“ vysvětluje nejzkušenější mostecká házenkářka, která v neděli nastoupí s Černými anděly v Dánsku proti místnímu Odense. Tam už by se mělo jednat o vyrovnanější zápas.