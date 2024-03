Natěšená na finále Českého poháru je mostecká házenkářka a pivotka Anna Jestříbková. Před sezonou přišla do Mostu z pražské Slavie a při finále poháru se vrátí na chvíli domů – Most se totiž utká s Kynžvartem v pražské UNYP aréně. Hraje se ve středu 6. března od 19.30 hodin.

Mostecká házenkářka a pivotka Anna Jestříbková. | Foto: DHK Baník Most

Jestříbková strávila reprezentační přestávku v Egyptě. Ne na pláži a u moře, ale na přípravném kempu juniorek, se kterými se třikrát utkala s egyptským výběrem a Češky slavily dvě výhry. Na lelkování pod sluncem tak příliš času nezbylo. „Barvu jsem bohužel moc nechytila, ale užily jsme to moc,“ usmívá se Anna Jestříbková.

V Praze bude mít při pohárovém vyvrcholení opět podporu rodiny. „Osobně mám velkou radost, že se to hraje v Praze, na klubové neutrální půdě, ale já se určitě budu cítit jako doma, samozřejmě přijde celá moje rodina a přátelé a k tomu se přidá náš skvělý fanklub. Takže já se už moc těším a věřím, že trofej pojede s námi do Mostu,“ říká Jestříbková, která pochází z házenkářské rodiny. Házenou hrála její maminka, hraje i brácha.

Jestříbková (s číslem 15) s juniorskou reprezentací v Egyptě.Zdroj: Český svaz házené

Ve finále se Černí andělé střetnout s Kynžvartem. Ten před dvěma týdny porazili v rámci MOL ligy doma 33:27. Byl to špičkový zápas nabitý střeleckými i brankářskými výkony. Fanoušci by takové představení rádi viděli i ve finálovém střetnutí.

„Očekávám velmi těžké utkání od první minuty až do té poslední. Nečeká nás nic lehkého a jsme si vědomy, že Kynžvart nám bude určitě chtít vrátit poslední porážku, ale věřím, že to zvládneme i podruhé a doufám, že to bude fanoušky bavit. Finále poháru je něco speciálního, liga se tomu určitě nevyrovná, přijde více lidí a věřím, že udělají skvělou atmosféru. Navíc je to zápas, ze kterého si jeden tým odveze trofej, takže jde určitě o dost,“ má jasno Anna Jestříbková. Bude ve středu večer slavit svůj první mostecký pohár?

