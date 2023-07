Byla u dramatické házenkářské „loupeže“, když se svou Slavií v poslední sezoně nedovolila ve finále play off Mostu získat desátý český titul. Teď je házenkářka a pivotka Anna Jestříbková jednou z nových posil Černých andělů.

Nová mostecká posila a reprezentantka Anna Jestříbková (vpravo). | Foto: Český svaz házené

Možná si od svých nových spoluhráček vyslechne z legrace nějaký ten štouchanec, ale na mosteckou výzvu se devatenáctiletá sympaťanda těší.

„Ještě jsem se do přípravy nezapojila kvůli mistrovství Evropy, takže netuším, zda si mne holky budou za play off dobírat, ale s holkama z Mostu, co jsme spolu v reprezentaci, jsme se dohodly, že ten titul získáme letos společně,“ řekla Deníku Anna Jestříbková.

Mostečtí fanoušci se na novou akvizici těší. Jak by se Jestříbková sportovně charakterizovala? „Řekla bych o sobě, že jsem bojovná a nikdy nic nevzdám. Věřím, že můžeme zápas vyhrát ať je výsledek na tabuli jakýkoliv,“ usmívá se mladá házenkářka, která je na mostecké angažmá natěšená. „Mám ráda nové výzvy a hlavně nové zkušenosti. Nejvíc se s Mostem těším na zápasy evropské ligy,“ dodala Jestříbková.

Andělé letos i s B týmem

Černí andělé budou mít v nadcházející sezóně dva týmy žen! Béčko bude hrát 1. ligu žen, tedy druhou nejvyšší soutěž. První mistrovský zápas čeká mostecký B tým 10. září doma proti Velkému Meziříčí, v dalším kole zavítá na půdu Havlíčkova Brodu. Obě ženská družstva zahájila přípravu v pondělí 17. července!