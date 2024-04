Dlouhé roky dělala radost mosteckým fanouškům v dresu Černých andělů, teď se postaví proti nim. Házenkářka a brankářka Eva Bezpalcová chce dotáhnout svůj Písek k medailím. O víkendu totiž startuje házenkářské play off.

Písecká brankářka Eva Bezpalcová (uprostřed) na plakátku svého týmu, který láka na play off s Mostem. | Foto: Házená Sokol Písek

A jak bylo naznačeno, tak mostecké házenkářky jdou proti Písku. První duel startuje na jihu Čech v sobotu 27. dubna od 15.00 hodin. Motivace Písku proti Mostu je obrovská a vůbec ne zcestná. Černí andělé v dlouhodobé části sezony Jihočešky nedokázali porazit. Na jejich půdě padli 31:35 a doma s nimi uhráli zuby nehty remízu 31:31.

„Motivace je vždy veliká. Nesmírně bychom si přály vyhrát medaili. Minulý rok nám play off vůbec nevyšlo a máme co napravovat. S Mostem to nebude jednoduché, víme kdo proti nám stojí a jaké má kvality,“ je jasné Evě Bezpalcové.

Kam za fotbalem: Derby i tahák ve třetí lize, šlágry v nižších soutěžích

Písek bude tradičně spoléhat na zabijáckou kanonýrku Ivetu Korešovou. Nejlepší střelkyně ženské MOL ligy. „Play off je zase úplně jiná soutěž. Já bych si přála, abychom šly zápas od zápasu a předvedly to nejlepší co v nás je,“ přeje si třiatřicetiletá brankářka, kterou si dobírá kamarádka Tereza Chmelařová, též exhráčka Mostu, ve smyslu, že už by házenou měla pověsit na hřebík. „Měla bych podle ní už jít k plotně, štvalo by jí, že bych hrála déle jak ona. Ale já zatím nad budoucností nepřemýšlím. Soustředím se jen na play off,“ vysvětluje písecká sympaťanda. Jak první zápas vyřazovací části sezony Písku s Mostem skončí? Za týden se hraje odveta v Mostě.