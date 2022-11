Za prvních jedenáct minut utkání se píseckým hráčkám podařilo skórovat jen dvakrát, a to už Černí andělé vedli rozdílem pěti branek. Do konce první půle už byl jejich náskok desetibrankový a zápas už byl prakticky rozhodnut. První úspěšnou trefu ve druhé třicetiminutovce sice zaznamenaly Sokolky, ale domácí házenkářky nepolevovaly a náskok si bezpečně udržovaly. Písek až do posledních minut hnala kupředu především Alena Stellnerová, která se do střelecké listiny zapsala celkem desetkrát, ale na zásadnější úpravu skóre to nestačilo a Černí andělé si pohodlně dokráčeli pro postup do semifinále Českého poháru.