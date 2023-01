Před Vánoci v Maďarsku poprvé nakoukla do Ligy mistrů. V sedmnácti letech parádní debut. „A tam mi dali trenéři hodně prostoru. Přijeli tam za námi dokonce i naši fanoušci, bylo to hezký. Fyzicky je to pro nás mladé hodně náročné, vyčerpávající. Po pěti minutách bych klidně šla střídat, protože je to stále tam a zpět, tam a zpět. Ale Liga mistrů je velká škola, zkušenosti, které mi hodně dají do budoucna,“ vypráví Eliška Řádová. Do prvního týmu ji pomohla i rozsáhlá marodka v týmu Černých andělů, kdy se zranily zkušené hráčky a házenkářští zelenáči tak sbírají první minuty a góly v elitní společnosti.

„Před třemi měsíci jsem hrála v kategorii za starší dorostenky a teď jsem tady. Jsem neskutečně ráda, že mi trenéři dali čas na hřišti. Jinak z dorostu do Ligy mistrů je to obrovský skok. Hrála jsem tady proti Cristině Neaguové, nejlepší hráčce světa a říkala jsem si: To není možné, že se mi to stalo. Musela jsem se štípnout jestli se mi to nezdá. Bylo to veliké, ohromné,“ rozplývá se Řádová.

Dvanáctiletá Eliška Řádová, která je brankářka vychytala stříbrné medaile na turnaji pro Most a sobě ocenění Nejlepší brankář turnaje.Zdroj: DHK Baník Most

Jak bojuje s porážkami, které Mostečanky ve vrcholné evropské soutěži sbírají?

„Hned po zápase je to těžké a frustrující, ale pak se to snažíme hodit za hlavu. Stále se povzbuzujeme s mladými hráčkami, protože jsme v týmu nováčci. Někdy podáme dobrý výkon se silným týmem, ale prohrajeme. Snažíme si z toho vzít to dobré,“ vysvětluje mladá házenkářka, která v nablýskané soutěži zapsala i první góly. „Z prvních branek v Lize mistrů mám samozřejmě radost. Kdybych měla srovnávat dorost a Ligu mistrů, tak v Lize mistrů jsou hráčky silnější, rychlejší. Je to skoro neporovnatelné. Hráčky jsou obrovské, občas je fakt problém jim dát gól. Musíme zapracovat na trpělivosti v útoku, vytvářet si lepší šance a neházet míče do autu a podobně. Každopádně pro nás mladé je to skvělá zkušenost,“ těší novicku v prvním mosteckém týmu.

V náročném programu teď na Elišku Řádovou a její tým čeká po porážce v Lublani středeční semifinále Českého poháru, které Andělé odehrají v Kynžvartu. O víkendu, v sobotu, se svěřenkyně trenérů Tancoše a Hanuse představí v rámci MOL ligy v Plzni. Poslední domácí duel v Lize mistrů pak Severočešky odehrají v chomutovské ROCKNET aréně v neděli 5. února.

