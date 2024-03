Písecká pivotka Michaela Holanová (ve žlutém) v sobotním zápase v Mostě.Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že to bude remíza, tak to bereme všemi deseti. Hrály jsme samozřejmě na vítězství, nehrály jsme na bod. Máme samozřejmě jako tým radost. Pro mě trošku zvláštní pocit, odsud se body nevozí a jsem ráda, že jsem to mohla zažít. Na druhou stranu jsem tady v Mostě furt trošku doma,“ usmívala se po střetnutí písecká pivotka a exmostecká hráčka Michaela Holanová, kterou fanoušci před zápasem vítali bouřlivým potleskem. Pamatují si tu radost, kterou tady blonďatá házenkářka rozdávala. Jak se vůbec zrodil její návrat k házené? V posledních letech si užila martyria se zraněními. Její rameno prošlo několika operacemi. Vždycky se ale vrátila na palubovku a byla platná. Zkrátka „železná lady“!

„Bylo to takové trošku nevinné. Já jsem někdy kolem Vánoc psala Kačce (trenérce Písku Kateřině Hromádkové) jestli bych si s nimi mohla párkrát zatrénovat. To jest třikrát týdně, Písek více netrénuje. No, tak jsem absolvovala pár tréninků a najednou přišel zápas a Kačka se mne zeptala, zda bych ten zápas nedala. Tak jsem řekla, že domácí zápasy tedy zkusím, pak už jsem odjela i na Slavii a nakonec jsem jela i sem do Mostu,“ chechtala se Holanová jak jí trenérka nenápadně zpracovala k návratu.

„Musím říct, že mi házená chyběla. Myslela jsem si, že už nebude, byla jsem unavená, ale jak jsem se vrátila, chytilo mne to. Je to samozřejmě jednodušší, protože v Písku mám rodinu, takže všichni pomáhají kolem dětí a tohle je pro mne jednodušší věc, než když jsem byla v Mostě,“ dodala písecká sympaťanda a bývalá reprezentantka.

Paráda! Brno dostalo studenou sprchu. Litvínov jde v sérii do vedení