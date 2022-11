Házenkářky Zory přijely pod Hněvín jako devátý tým tabulky. V loňské sezoně zakončily MOL ligu s bronzovými medailemi na krku, ale letos je zatím opojný lesk cenného kovu mimo jejich dosah. V Mostě ale ukázaly, že na favority se vytáhnout umí a byly to Severočešky, kdo musel stahovat vedení Moravanek a v samém závěru měly co dělat, aby nepopadaly smutně na palubovku, když remízu vystřelila deset vteřin před koncem Stříšková. Z pohledu mosteckého mistra to bylo hodně málo…