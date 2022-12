Úvod zápasu byl vyrovnaný, Michalovce se po čtvrthodině hry dostaly do dvoubrankového vedení, ovšem to bylo v celém zápase naposledy. Černí andělé do konce první půle dokázali strhnout vedení na svou stranu a do konce poločasu si vytvořili pětibrankový náskok. Ten na úvod druhé poloviny ještě navýšili, jenže jejich soupeřkám se podařilo náskok snížit, v 50. minutě už byl náskok mosteckého týmu pouze o dvě branky. Krátce nato rozhodčí rozdávali červené karty po jedné v každém týmu, zápas tak předčasně skončil pro Charlotte Cholevovou. Michalovce se tři minuty před koncem hrací doby dostaly na dostřel jediné branky, ovšem Černí andělé překvapení nepřipustili a dotáhli zápas do vítězného konce a zvítězili tříbrankovým rozdílem.