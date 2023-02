„Už ve školce jsme měly sportovní hry, které někdy byly zaměřené i na házenou. Tehdy jsem si řekla, že bych to mohla zkusit. Tak jsem to zkusila a šlo mi to,“ usmívá se Eliška Lenkvíková před tréninkem ve sportovní hale, kde to v tu dobu opravdu vypadá jako v mraveništi. Desítky dětí se schází k tréninku, všude je slyšet štěbetání i hlasitý smích. Lenkvíková už má na sobě zářivě oranžový tréninkový dres s logem klubu, pohyb má ráda. Vedle házené se totiž věnuje i závodnímu potápění.

„Chtěla bych se samozřejmě jednou s házenou dostat daleko, ale dělám ještě jiný sport, takže si jednou budu muset vybrat. Teď ještě zvládám oba sporty, ale jednou přijde doba, kdy se budu muset věnovat jen jednomu. Mým druhým sportem je závodní potápění. Pro házenou se to hodí, vydržím déle s dechem,“ najde okamžitě pozitiva a pokračuje: „Já bych chtěl jednou v házené pokračovat a holt potápění zanechat. Myslím si, že jsem v házené lepší a mám větší šanci to jednou třeba někam dotáhnout. Ale moji rodiče si zase myslí, že by pro mě bylo lepší závodní potápění.“

Tréninky jí baví, našla si kamarádky, společně se vyblbnou a daří se jim i na turnajích, i když na výsledky u malých sportovců ještě není takový tlak.

„Hodně jsem se zlepšila ve střelbě, dříve mi nešlo moc driblování, dneska jsem v něm také lepší. Postupně se do všeho dostávám. Navíc jsem se podívala různě po republice, cestujeme, což mi také líbí. Teď nedávno jsme dokonce vyhrály na turnaji i pohár za třetí místo,“ potěšil úspěch mladého talenta, jehož vzorem je současná kapitánka A týmu Lucia Mikulčík. „Fandíme jí z hlediště, také totiž chodíme na zápasy, když Most hraje v domácí hale,“ směje se Eliška Lenkvíková.

Trenérka Bartásková: Hlavně z mladých vychovat slušné a dobré lidi

Mezi malé děti dokonale zapadne. Stejně jako s nimi, tak s trenérkou Nikolou Bartáskovou šijí všichni čerti. Když ji pozorujete při tréninku, máte pocit, že se umí snad rozdvojit. Běhá s dětmi po velké hale, hraje s nimi hry, píská do píšťalky a udílí pokyny. Házenou a trénováním žije.

„Já jsem sama za Most hrála, dokonce jsem byla i v reprezentaci, myslela jsem si, že se budu házenou živit, ale bohužel jsem si přetrhala vazy v koleni a jak jsem stále chtěla a chtěla, tak jsem si přetrhala i to druhé. V ten moment jsem sama usoudila, že raději založím rodinu a budu se jí věnovat. K házené mě to stále ale táhlo a když jsem dostala nabídku trénovat, tak jsem po tom sáhla všemi deseti. Házená je pro mne opravdu všechno. I své dvě holky jsem stále vodila do haly, ty tady vyrostly,“ usmívá se hyperaktivní trenérka Nikola Bartásková, která se házenkářskému potěru věnuje čtyři dny v týdnu. Po hale běhá i šedesátka dětí. V pondělí mají atletický trénink, v úterý házenou, ve středu gymnastiku a ve čtvrtek se opět věnují házené. Vše je pestře zabaleno do míčových her.

„V začátcích to ještě není o výsledcích, ale o výchově, aby ke hře měly holky srdíčko, aby je to bavilo, když pak přijdou do starší kategorii, tak aby měly všechno od nás připravené,“ líčí Bartásková, která má pedagogické vzdělání. „Hlavně vést mladé k pohybu a ne k počítačům a tabletům. Jde nám také hlavně o to, abych z nich vyrostli slušní a dobří lidé, protože je jasné, že ne každý se bude jednou věnovat házené vrcholově,“ uzavírá trenérka.