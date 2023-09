Když v neděli házenkářka Valerie Smetková z hlediště sportovní haly v Mostě sledovala duel s Hodonínem, tak to byl přesně rok, kdy naposledy zasáhla do hry. Loni v Lize mistrů v zápase Mostu s Lublaní si nepříjemně poranila koleno, musela podstoupit dvě operace, náročnou rekonvalescenci a teď už je pravá spojka při síle. Brzy ji fandové Černých andělů budou moci přivítat na palubovce.

Mostecká házenkářka Valerie Smetková (v černém) brzy vyběhne na palubovku. | Foto: DHK Baník Most

„Za týden, od října, začínám trénovat s holkama bez kontaktu. Takhle to bude celý měsíc. Od listopadu se přidám do plné zátěže. A to už doufám, že i odehraji nějaké zápasy,“ řekla v poločase zápasu s Hodonínem Valerie Smetková. Ostatně z Hodonína sama pochází a tam ji vychovali pro házenou. Však si také povzdechla: „Hned bych si proti nim zahrála.“

Čím si vlastně od osudového zápasu v Lize mistrů prošla?

„Prodělala jsem dvě operace. První jsem měla na konci října minulého roku a druhou pak v únoru. V říjnu jsem byla na operaci s postranním vazem a meniskem, v únoru s křížovým vazem. Postupně jsem si prošla berlemi, začala jsem chodit, dělala jsem cvičení především na stabilizaci kolene a rehabilitovala s naší fyzioterapeutkou Monikou (Mockovou). Teď už v podstatě dělám všechno,“ usmívá se.

Zdroj: Youtube

Než přišlo zranění, rozehrávala se k parádní střelecké formě. Teď bude chtít přetržený kariérní řetízek navázat. Vítá, že Most má nově béčko ve druhé nejvyšší soutěži. Ideální možnost, jak se rozehrát, roztočit motory, zatížit a vyzkoušet koleno. „Jsem ráda, že Most má druhý tým a taky, že budu mít možnost si za béčko zahrát. Doufám, že se tam rozehraji, ale zároveň věřím, že zvládnu v listopadu nějaký zápas i za náš A tým a získám alespoň trochu herní vytížení.“

Černí andělé slitování neměli, poslední Hodonín doma deklasovali 37:19

V krátkosti se i vrátila k minulé sezoně, kdy Andělé v boji o titul nakonec podlehli pražské Slavii. Celý ročník se klub potýkal se zraněními, trenéři museli občas hodně improvizovat. „Sezona byla opravdu smolná. Kromě mě se zranila i Katka Kostelná a různými krátkodobými zraněními si prošly i holky. Letos si myslím, že je tým super, že se sešla mladá parta holek a věřím, že by to mohlo fungovat. Máme zdvojené a někde i ztrojené posty. Vypadá to zatím fajn,“ uzavírá Valerie Smetková.