Pokud jste nadšení fanoušci mostecké házené, tak budete v sobotu potřebovat pořádný pytel popcornu a zásobu Coca Coly. Hala totiž bude od rána do večera nabitá zajímavými házenkářskými duely. A kdyby vás mezitím začaly z rychlých míčů bolet oči, tak si můžete odskočit nedaleko na třetiligový fotbal.

Mostecká házenkářka Petra Maňáková (vlevo) se vrací na palubovku po mateřské dovolené. | Foto: Dominik Síbr

Všechno odstartují ve sportovní hale mladší dorostenci HK Baník Most, kteří v 10.00 hodin vyběhnou doma proti třetímu týmu tabulky z Lovosic. Mladí Mostečané jsou v nejvyšší soutěži devátí. Ve 12.00 hodin přijdou ke slovu starší dorostenky DHK Baník Most, lídr nejvyšší soutěže. Mostečanky změří síly se Zlínem. Po nich ve 14.00 hodin mladší dorostenky taktéž čeká celek Zlína, kdy obě družstva mají shodně 20 bodů a třetí místo Mostu a páté Moravanek dělí jen skóre.

Házenkáře HK Baník Most čekají dva zápasy s lovosickými Lovci.Zdroj: HK Baník Most

V 17.30 hodin je na programu nejvyšší ženská MOL liga, ve které Severočešky vyzvou Porubu. Po mateřské dovolené se do mosteckého celku vrací zkušená Petra Maňáková. Maňáková naposledy před porodem hrála shodou okolností s Mostem právě v Porubě, kde pěti góly pomohla k výhře Severočešek 34:32. Stejný soupeř ji teď prověří znovu.

„Sobota bude hodně náročná, pak nás čeká další reprezentační pauza, takže se bohužel zase na týden rozprchneme. Pozitivní ale je, že se nám postupně začínají vracet hráčky, které jsme v minulých týdnech postrádali, což je velké plus hlavně do defenzivy. Z toho, co jsem měl možnost na prvních trénincích v tomto týdnu vidět, mám dobrý pocit, teď záleží na tom, aby všichni po zdravotní stránce vydrželi až do konce sezony,“ řekl kouč Jiří Tancoš.

Hit hned na startu jara! Druhé Polerady míří k lídrovi do Modlan

Kompletní házenkářský program v hale uzavře od 19.30 hodin druholigové střetnutí mužů HK Baník Most s Lovosicemi.

Společná vstupenka na fotbal a házenou

Příznivci mosteckého fotbalového Baníku i ženské házené mohou v tomto víkendu poprvé využít spojenou vstupenku na fotbal + házenou. Na obě utkání bude platit jednotné vstupné. Držitelé vstupenky na házenou projdou i na fotbal. Kdo nezahodí vstupenku na fotbal, může s ní pokračovat i do Sportovní haly. Třetiligoví fotbalisté FK Baník Most-Souš v 15.00 hodin hrají na Stadionu Josefa Masopusta proti Velvarům. Po fotbale mohou fandové na nejvyšší ženskou házenkářskou ligu Mostu s Porubou (17.30), jak už bylo zmíněno. Obě sportoviště od sebe dělí pár stovek metrů.