V Galerii Julius III, která se nachází v Podkrušnohorském technickém muzeu, byla odstartována výstava dvorního fotografa ženských házenkářek DHK Baník Most Jana Pimpera. Ten v ní mapuje poslední sezonu Černých andělů, jak se mosteckým hráčkám přezdívá.

Házenkářská výstava v Galerii Julius III. | Video: Deník/Václav Veverka

„Kamarádi mi říkali, že stejně pořád kecám o házené, tak mi řekli: Pojď, uděláme výstavu. Vybral jsem poměrně hodně fotek, ještě jich i pár zbylo. Nechtěl jsem to dělat jako čistě sportovní fotky, ačkoliv jich je tady nejvíce, ale chtěl jsem aby to zabralo výsek této sezony, která byla pro Most hodně zvláštní, když tam byla vítězství i porážky. Emocí bylo poměrně hodně a přišlo mi zajímavé vybírat z tohoto ročníku, který začal v září a skončil před pár týdny,“ vysvětlil Jan Pimper.

Co mohou návštěvníci prostřednictvím jeho objektivu vidět? Hromadu emocí, ať už plačící Adélu Stříškovou, loučící se hvězdu Charlotte Cholevovou, tuhé bitvy v play off, ale například i momentku se sexy pozadím Veroniky Mikuláškové. Pimper se zaměřil i na fanoušky, kteří v sezoně Černé anděly podporovali, a také jim věnoval pár snímků.

Výstava je ke shlédnutí až do 16. srpna vždy od úterý do neděle od 10.00 do 15.00 hodin.

