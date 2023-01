Ke zraněným zkušeným házenkářkám Holanové, Smetkové a Kostelné se v týdnu přidaly další opory Mikulášková a Eksteinová. „V Lize mistrů čelit týmům je vždycky těžké a bylo by to těžké i s hráčkami, které nám teď chybí. Holky chybí, ale některé už dlouhodobě, takže jsme se naučili bez nich hrát. Zápas ve Zlíně jsme brali jako přípravu na dnešek. Místo zraněných holek teď zapracováváme do týmu mladé hráčky,“ popsal trenér Jiří Tancoš.

Na vrcholné házenkářské scéně tak sbírá první minuty a góly například Eliška Řádová, pro kterou je to splněný sen. „Já jsem za takovou příležitost od trenérů opravdu ráda. Myslím, že našich třicet nastřílených branek je dobrých na to, že jsme byly oslabené. Bohužel jsem selhávaly při střílení branek, brankářka soupeřek se vytáhla,“ mrzelo Řádovou, která ještě nedávno nastupovala v nejvyšší dorostenecké soutěži a před týdnem v Lize mistrů hrála proti superstar Bukurešti Cristine Neaguové. „Starší dorostenky a Liga mistrů? Obrovský skok. Před týdnem jsem tady hrála proti Neaguové, nejlepší hráčce světa. Říkala jsem si, to snad není možný. Pro mě to bylo veliké, něco ohromného,“ usmívala se Řádová, jak si s ní házenkářský život pohrál.

„Neudělaly jsme sice tolik technický chyb, ale pak jsme měli desetiminutovku, kdy nám to začalo vypadávat a měly jsme zbytečné ztráty. Přiznám se, že ani nevím, jak to skončilo, ještě jsem se nepodívala. Mám ale dobrý pocit z útočné fáze, přechodu. Dokud jsme běhaly, tak to šlo, když nám trochu docházely síly, tak jsme ztrácely míče. Bohužel nám pak i odešla střelba, kdy jsme si vypracovaly šance, ale nedokázaly je proměnit,“ hodnotila mostecká kapitánka Lucia Mikulčík.

Most - Brest 30:46 (14:22)

Nejvíce branek: Stríšková 8/1, Mikulčík 6, Brabcová a Andrýsková po 3 - Fauskeová 7/1, Brnovičová 6, Carlsonová, Kobylinská a Maunyová po 5. Rozhodčí: Prastalo – Balvan (obě Bosna a Hercegovina). Sedmimetrové hody: 3/2 – 1/1. Vyloučení: 2:2.