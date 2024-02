Necelých šest minut před koncem zápasu Mostu s Olomoucí domácí Černí andělé pohodlně vedli nad Hanačkami 31:24. Pak přišel pro Severočešky závěr z kategorie hororových. Do konce zápasu se už kvůli nepřesnostem a brankářce Poláškové gólově neprosadily, naopak hráčky Zory zapnuly turbo a začaly nebezpečně stahovat. Dokázaly ještě šestkrát skórovat, ale na remízu už nedosáhly. Mostečanky doslova zuby nehty udržely vítězství 31:30 (19:15).

Samotný závěr zápasu Mostu s Olomoucí a Andělé udrželi těsnou výhru 31:30. | Video: Deník/Václav Veverka

Vytočený mostecký kouč Vladimír Šuma hned po zápase a děkovačce svolal domácí hráčky do šatny. Hanačky byly smutné, cítily, že si mohly sáhnout na bodový zisk, ale jejich trenérka Lucie Fabíková zářila. „Jsem pyšná na svůj tým, protože holky ukázaly obrovskou mentální sílu a přesto, že tam byl úsek, kdy jsme to daly Mostu zadarmo. Když jsme hrály naší hru, tak Most nebyl lepším týmem. Bohužel jsme jim darovaly chvilku, která jim dala náskok. Ale jak říkám, jsem pyšná. Holky se vrátily do zápasu i s takto velkým gólovým mankem a nevzdaly se,“ řekla Fabíková, jejíž týmu pomohlo i osm proměněných sedmiček z devíti nařízených.

„S dnešním výkonem nemůže být nikdo z našeho týmu spokojený. Měli jsme fázi, kdy jsme měli soupeře na lopatě, vedli o osm nebo devět gólů, ale byla tam krátká fáze, kdy jsme udělali tři čtyři technické chyby a soupeř zjistil, že se proti nám dá hrát,“ vyprávěl mostecký kouč. „Ve druhém poločase jsme nekoncentrovanou střelbou přišly o náskok a skoro i body,“ doplnil Vladimír Šuma. Za týden čeká Černé anděly doma družstvo Plzně.

DHK Baník Most – DHK Zora Olomouc 31:30 (19:15)

Nejvíce branek: Ogonovszkyová 9/3, Stříšková 6, Zachová 5 – Daňková 11/6, Vasiljeva 7, Machačová 4. Rozhodčí: Šlezingr – Špunar. Sedmimetrové hody: 3/3 – 9/8. Vyloučení: 4:6. ČK: Arciševskaja (MST).