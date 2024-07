Remízou, kterou nerozsekly ani sedmimetrové hody, skončilo exhibiční utkání týmů házenkářských legend Lucie Mikulčík a Dominiky Píšové. Obě házenkářky, které se nesmazatelně zapsaly do historie mostecké ženské házené, vystoupily se svými družstvy v parné sobotě na Olympijském festivalu v Mostě. A diváci, kteří obsypali montovanou házenkářskou arénu, se bavili!

Byla to přehlídka velkých jmen. Koučování Píšové týmu se ujal trenérský doyén Tomáš Kuťka, který v roce 2010 vytáhl s Jiřím Hanusem Most do nejvyšší soutěže, kde úspěšně působí dodnes. Celek Lucie Mikulčík zase vedl Dušan Poloz, další velké jméno, které v roce 2013 pomohlo Mostu vydolovat zlato v evropském Challenge Cupu. Poloz si na lavičku vzal dokonce boty, ve kterých před 11 lety s Černými anděly na velký úspěch dosáhl.

A na hřišti? Byla to přehlídka skvostné mostecké minulosti a současnosti, kterou doprovodila například bývalá skvělá reprezentační brankářka Lucie Satrapová. Fanoušci mohli po letech vidět znovu v akci i Simonu Szarkovou, staronovou posilu Mostu, která letos Anděly posílila. Po deseti letech se vrátila do akce nejlepší mostecká kanonýrka Hana Martinková, dodnes nepřekonaná střelkyně, která ukázala, že to má pořád v ruce.

Házenkářská exhibice na olympijském festivalu v Mostě. | Video: Deník/Václav Veverka

Na chvilku se vrátila do Mostu i věčně dobře naložená gólmanka Eva Bezpalcová. K vidění byly i sestry Vysloužilovy Martina a Kamila. Stejně tak populární andělský maskot alias Marie Kovačková nebo Irena Tomášková, dnes Chloubová. Zastřílela si i vytáhlá Veronika Andrýsková a mnoho dalších.

V brance oběma týmům pomohl i maskot olympijských her v Paříži Phryges. Dominika Píšová, medailově nejúspěšnější hráčka Černých andělů si dokonce zkusila hru v poli. „Ale v brance je to lepší,“ smála se Píšová, majitelka všech deseti českých titulů Mostu. Na skóre se nehledělo, šlo o zábavu a té si spokojení diváci užili dost. Remíza to byla i po sedmimetrovém rozstřelu.

„Bylo to moc příjemné potkat po dlouhé době zase některé spoluhráčky. Trošku jsem měla z organizace obavy, ale jsem ráda, že to vyšlo, všechny jsme se potkaly a byla to skvělá akce,“ rozplývala se Lucia Mikulčík, která se v současnosti v Mostě jako trenérka věnuje výchově mladých házenkářských talentů.