FOTO, VIDEO: Andělé jsou ve finále! Čeká je pražská Slavie

Mostecké házenkářky zvládly před domácími fanoušky druhé semifinálové utkání s olomouckou Zorou a po výhře 31:29 (15:13) postupují do interligového finále. Tam se utkají s pražskou Slavií, která sice podlehla Písku, ale v celkovém gólovém součtu jim to na postup do finále stačilo.

Mostecké házenkářky přebírají bronzové medaile za třetí místo v MOL lize. | Video: Deník/Václav Veverka