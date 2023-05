O víkendu naposledy zamávala fanouškům v mostecké sportovní hale, zajuchala si se spoluhráčkami a chystá se na další „kariéru“. Třiatřicetiletá házenkářka Michaela Holanová končí po deseti letech nabitou cestou v dresu Černých andělů a připravuje se na mateřské povinnosti. Jaké byly její okamžiky v mosteckém dresu? Podívejte se do naší fotogalerie.

Michaela Holanová končí svou desetiletou mosteckou cestu. Má za sebou skvělou kariéru. | Foto: archiv Deníku

Holanová, za svobodna Borovská, je jednou z výrazných tváří házenkářského Mostu. Byla u jeho prvních úspěchů v elitní soutěži – má české tituly, pohárová zlata, zahrála si za reprezentaci, zúčastnila se mistrovství světa, běhala po palubovce v Lize mistrů. To vše zvládla i díky své touze a železnému odhodlání. S házenou totiž chtěla končit dříve. Před lety prožila několik operací namáhaného ramene. Stačilo si špatně lehnout a rameno se vykloubilo, jak bylo „vyházené“. Plánovala se svým oblíbeným sportem seknout, jenže její nejbližší ji přemluvili, aby to nedělala a absolvovala další operaci. Poslechla, kousla se, a dokázala překročit vlastní stín. I po dalším lékařském zákroku pak patřila k nejlepším pivotkám v republice. Teď se házenkářka s bohatou a výstavní kariérou loučí.

„Deset let pryč, je čas začít další kapitolu. Bylo to deset let vítězství, porážek, radosti, smutku, ale hlavně přátelství na celý život. Děkuju vám všem andílci,“ napsala Holanová na sociálních sítích. Tak hodně štěstí!

FOTO: Kopisty kopaly v Proboštově tři penalty, daly jen jednu