Černí andělé vítají staronovou posilu. Po šesti letech se vrací do města pod Hněvínem slovenská levá spojka Simona Szarková. Naposledy dvaatřicetiletá házenkářka působila v polském Zaglebie Lubin.

Staronová posila DHK Baník Most Simona Szarková. | Foto: DHK Baník Most

„Se Simonou jsme byli v dlouhodobém kontaktu prakticky od doby, co pustila Černé anděly v roce 2018. Simona je úkazem pravého anděla, který se vrací po zahraničních štacích zpět do Mostu k Černým andělům,“ vyjádřil se organizační pracovní DHK Baník Most Radek Maděra.

Szarková, před lety v Mostě vyhlášená kanonýrka, prošla před svým druhým mosteckým angažmá kluby jako Zaglebie Lubin, Storhamar HE či maďarskými celky Mysonmagyaróvári KC SE, Siófk FC a Kisvárdai KC.

