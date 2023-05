Dvojnásobně smutné mostecké odpoledne. Černí andělé v dramatickém finále s pražskou Slavií na desátý český titul nedosáhli. Navíc se s fanoušky loučí dlouholeté opory klubu jako brankářka Dominika Müllnerová, která je s Mostem od postupu do nejvyšší soutěže v roce 2010 nebo Lucia Mikulčík.

Dominika Müllnerová se loučí s mosteckým klubem. | Foto: DHK Baník Most/Jan Pimper

Druhé finálové utkání přineslo velké drama, a nakonec skončilo remízou 24:24 , Černým andělům se ale nepodařilo smazat náskok soupeřek z prvního vzájemného utkání a mistrovský titul tak v letošním roce patří Slavii.

Po předání stříbrných medailí se mostecký klub ještě rozloučil s hráčkami, které odcházejí do jiných klubů, nebo končí kariéru, s diváky se tak loučila Tatiana Šutranová, Veronika Andrýsková, Charlotte Cholevová, Lucia Mikulčík a Dominika Müllnerová.

„Musíme sportovně uznat, že Slavie byla v součtu obou finálových utkání lepší. Ukázala, jakou mají i jejich mladé hráčky morální sílu, prohrávaly o čtyři branky a nepoložily se a dokázaly to srovnat na remízu. My jsme propásli moment, kdy to bylo o čtyři a nedokázali jsme navýšit, to zřejmě rozhodlo, hráčky viděly, že jsme poměrně rychle ztratili vedení a euforie rychle ochladla a až do konce to byla víceméně remíza a to už jsme cítili, že už asi nebudeme mít sílu na obrat. Ještě jsme zkusili jít do osobní obrany, ale Slavia hrála 7 na 6, čímž nám to hodně ztížila. Můžou nás mrzet i některé neproměněné šance, ale ty Slavia měla taky. Velké poděkování patří tradičně fanouškům, kterých přišlo ohromné množství a vytvořili úžasnou atmosféru, jen je škoda, že jsme se jim nemohli odvděčit ziskem titulu.“ řekl mostecký trenér Jiří Tancoš.

Jan Pimper, Václav Veverka