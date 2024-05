Letošní házenkářské finále bude soubojem na hřišti i v hledišti. Jak Most, tak i Kynžvart mají skvělé fanoušky a tak se dají v obou finálových duelech očekávat bouřlivé atmosféry. Finále elitní házenkářské ligy startuje v sobotu 11. května na půdě Kynžvartu (v 16.00). Z Mostu vyráží autobusem fanouškovská podpora. To samé se dá očekávatt v opačném směru za týden v odvetě. Jaká jsou lákadla letošního vrcholného měření sil ženské MOL ligy?

Ohnivé nástupy mosteckých házenkářek do zápasů v domácí hale. | Video: Deník/Václav Veverka

Most chce desátý český titul!

Loni mostecké házenkářky na desátý český titul nedosáhly. Ve finále slavila pražská Slavie. Ta už je teď ze hry a bude hrát s Pískem o třetí místo. Jeviště pro zisk desátého českého titulu pro mostecké šampionky je tak přichystané. S Kynžvartem mají v letošní sezoně pozitivní bilanci. V podzimní části sice na západě Čech Most padly rozdílem gólu 27:28, ale zbylé duely vyhrály. V jarní části Černí andělé složili doma Kynžvart 33:27 a pár dní na to i ve finále Českého poháru, kdy se Most radoval 32:25. Kynžvart je v souboji o českého mistra poprvé v historii, i on cítí velkou motivaci.

Skončí Píšové pohádka happyendem?

Všech devět českých titulů zažila na hřišti brankářka Mostu Dominika Píšová (za svobodna Müllnerová). Po poslední sezoně ukončila kariéru, aby ji za pár měsíců opět oprášila, když ji Most oslovil v personální krizi na brankovišti. Teď oblíbená hráčka mašíruje za desátým českým titulem. V play off navíc předvádí špičkovou formu, zeptat se můžete v Písku.

Těžké Polsko a Ty už chytat nebudeš! Mučková je zpět a pomáhá Mostu k titulu

Jestříbková může slavit dva roky po sobě!

Loni pivotka Anna Jestříbková juchala s pražskou Slavií ve finále nad Mostem a slavila titul. V létě se pak přesunula do mosteckého klubu a teď tak může dvacetiletá reprezentantka slavit dva tituly ve dvou sezonách. Příjemná motivace v tak mladém věku!

Trenér Šuma očekává pořádnou honičku

„Očekávám, že finálová střetnutí budou soubojem brankářek, obran a také se bude se 120 minut běhat. Protože vítězná sestava se nemění, tak změn v našem kádru bude oproti semifinálovým střetnutím minimum, snad jediný větší rozdíl oproti zápasům s Pískem je, že se do sestavy vrací i Valerie Smetková, která v poslední domácí utkání vynechala,“ vyjádřil se před finále mostecký kouč Vladimír Šuma.

Černí andělé jsou ve finále! Tam na ně poprvé v historii čeká Kynžvart

Fanouškovská kulisa bude špičková

Kynžvart stejně jako Most žene parádní fanouškovská kulisa. Na poslední duel se Slavií přišlo v Kynžvartu šest stovek diváků. V Mostě na Písek jich bylo ještě o pár desítek více. To kvituje nejen mostecký kouč Vladimír Šuma. „Kynžvart se Slavií odehrál vyrovnaná střetnutí, ale jsem rád, že se nakonec ve finále potkáme s Kynžvartem. Nikoli proto, že bych si chtěl vybírat soupeře, ale protože nás na obou zápasech čeká skvělá fanouškovská kulisa a myslím, že hráčky si zaslouží, aby závěr sezony odehrály před skvělým publikem, kterým se oba týmy mohou pochlubit a které dokáže vytvořit atmosféru odpovídající vyvrcholení sezony,“ dodal trenér.