Zápas roku je tady. Mostecké házenkářky jsou krůček od oslav desátého českého titulu. V rozhodujícím zápase v sobotu od 17.00 hodin hostí Kynžvart. Ze západu Čech si Andělé přivezli pětigólový náskok po výhře 25:20. V Kynžvartu byla pekelná atmosféra, kterou obstaralo osm stovek diváků. Podobný kotel se dá čekat i v mostecké hale, kde zbývá posledních sto vstupenek.

Mostecká hala v sobotu zažije příval házenkářských fanoušků. | Foto: DHK Baník Most

Trenér Mostu Vladimír Šuma si Kynžvart do finále přál, především kvůli atmosféře, protože jak Most, tak i Kynžvart mají skvělé fanoušky. Vyplnilo se a tak vyvrcholení sezony proběhne v bouřlivé kulise. Jak se Severočešky na Grand finále chystají?

„Připravujeme se naprosto stejně, jako na každého jiného soupeře v play off. Dodržujeme stejný tréninkový model jako u předešlých zápasů, včetně tréninkových jednotek. Nyní se ale zaměřujeme hlavně na taktické záležitosti a poučení z toho, co se nám minule nepovedlo a co bychom chtěli v sobotu udělat lépe,“ řekl trenér Černých andělů Vladimír Šuma a zašel do detailů:

Mostecké házenkářky po poslední výhře v Kynžvartu.Zdroj: DHK Baník Most

„Něco jsem viděl už na hřišti přímo v zápase, něco analyzoval i následně u videa a teď to rozebíráme s hráčkami, ale jsou to už víceméně taktické záležitosti. V tuto chvíli už se toho moc nového udělat nedá, jde hlavně o to, udržet náladu v týmu, abychom do zápasu šli s plným nasazením a koncentrovaní. Nesmíme se nechat uspat výsledkem z Kynžvartu, kde se nám zápas podařilo strhnout na svou stranu v posledních minutách. Kynžvart je velice kvalitní tým, který bude šedesát minut běhat, stejně jako tomu bylo v předchozím utkání,“ naznačil trenér Černých andělů.

Dalším faktem a lákadlem sobotního odpoledne je skutečnost, že se utkají dva týmy, které v současnosti patří mezi absolutní českou špičku. Letos totiž už Most s Kynžvartem hrál ve finále Českého poháru, kde si zajistil zlaté medaile.

Těžké Polsko a Ty už chytat nebudeš! Mučková je zpět a pomáhá Mostu k titulu

„Tyto zápasy se dají srovnat, sice máme v hlavách, že hrajeme o něco jiného, ale pořád jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát, jsme stejně nastavené ve smyslu, že chceme urvat výhru. To je na tom to stejné,“ má jasno mostecká spojka Natálie Kuxová, která do Mostu přišla před sezonou z olomoucké Zory a tak vyhlíží první titul. Naopak poslední titul, v pořadí už desátý, by ráda zase získala brankářka Dominika Píšová, která loni uzavřela kariéru, ale pak se vrátila Mostu vypomoct a to se jí daří neskutečně. Bude v sobotu zářit s desátým českým titulem? Jeviště pro velkou bitvu je připravené!