V předchozích zápasech dokázaly kynžvartské hráčky držet s Mostem krok maximálně poločas, jenže tentokrát bylo všechno jinak a takticky svázaný zápas byl vyrovnaný až do posledních vteřin. V domácí brance se překonávala Sabrina Novotná, která mazala postupné útoky Mostu i brejkové situace. Podala špičkový výkon. Nutno podotknout, že Most byl v zakončení žalostný.

Ve druhém poločase se dokázaly domácí hráčky dostat i do tříbrankového vedení. Nevydrželo jim, Most dokonce dvakrát v jednom oslabení skóroval do prázdné branky při hře Kynžvartu bez gólmanky. Ve 23. minutě bylo srovnáno a začala přetahovaná o bodový zisk, která skončila studenou sprchou pro Kynžvart, když v poslední vteřině vystřelila výhru Severočeškám Cholevová, jinak autorka čtyř branek.

Házená Kynžvart – DHK Baník Most 20:21 (11:10)

Nejvíce branek: Dvořáková 5, Tesařová 4/2, Bezruková 4 – Cholevová 4/1, Stříšková 3/2, Eksteinová 3. Rozhodčí: Michal Hanák, Luboš Pavlíček. Sedmimetrové hody: 5/2 – 3/3. Vyloučení: 2:4.

