Extrémně vyrovnaný průběh až do závěrečných vteřin měl hit nejvyšší ženské házenkářské MOL ligy mezi domácím Mostem a hráčkami Dunajské Stredy. Měření sil nakonec skončilo remízou 30:30 (14:14).

Mostecká křídelnice Tereza Eksteinová. | Foto: Tomáš Urban

Půl minuty před koncem Most vedl 30:29 a Slovenky si vzaly time out. Z následného útoku, který byl v zápase posledním, se jim pak podařilo srovnat a na horké půdě před stovkami diváků urvaly bod. Most se tentokrát mohl střelecky spolehnout na osmigólovou Kuxovou. Stredu táhla se šesti góly Rajnohová.

V sobotu čeká Most doma další těžký duel a to odveta kvalifikace Evropské ligy, ve které vyzvou v 18.00 hodin francouzský celek Chambray. V uplynulém víkendu Černí andělé ve Francii prohráli 20:33 a odveta se tak už jeví jako formalita, na jejímž konci se budou radovat Francouzsky.

DHK Baník Most – HC DAC Dunajská Streda 30:30 (14:14) Nejvíce branek: Kuxová 8/4, Stříšková 5, Ogonovszkyová 4 – Rajnohová 6, B. Hornyáková 5, Sáriová 5/4. Rozhodčí: Králíček – Letev. Sedmimetrové hody: 4/4 – 4/4. Vyloučení: 3:4.