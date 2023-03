Sestavou jako by se jim zase prohnal hurikán, i přesto mostecké házenkářky slaví vítězství v Českém poháru. Získaly ho už poosmé, když v dramatickém finále v pražské UNYP aréně těsně přehrály pražskou Slavii 25:24 (14:10).

Mostecké házenkářky Lucia Mikulčík a Adéla Stříšková. | Foto: DHK Baník Most/Jan Pimper

Černí andělé z Mostu se museli kromě dlouhodobě zraněných tentokrát obejít bez Andrýskové, Šutranové a Mikuláškové. Na spojkách tak vypomáhaly křídelnice Stříšková a Mikulčík. „Na střední spojce stojím po dlouhé době, naposledy snad v dorostu, ale situace v našem týmu si to žádá, že musíme na těchto postech pomoci,“ nestěžovala si před kamerami České televize, která finále poháru živě přenášela, mostecká Adéla Stříšková. Ta i když je drobná postavou, tak soupeřkám motala hlavy i na nezvyklém postu.

Slávistky první poločas ztratily rozdílem čtyř branek 10:14 a že by se mohly spolehnout na domácí prostředí? Kdepak! Za Černými anděly z Mostu přicestovala početná skupina fanoušků, kteří zaplnili celý vyhrazený sektor a byli hodně slyšet.

Do Prahy za mosteckými házenkářkami dorazili i mostečtí fanoušci.Zdroj: Fanklub DHK Baník Most

Přesto se dokázaly Pražanky zvednout a ve 48. minutě srovnat krok na 19:19. Andělé ale zvrat nedopustili a utekli do tříbrankového náskoku 22:19. I tak se začalo odvíjet drama, kdy sešívané se v posledních minutách docvakly na dva góly, po proměněné sedmičce na gól a do konce zbývaly dvě minuty – z křídla se neprosadila Eksteinová a za Slavii srovnala Švihnosová. V posledních třinácti vteřinách ale poslala Most zpět do vedení Cholevová. Na to už Slavia zareagovat nedokázala a přihlížela bujarým oslavám Černých andělů.

„Jedno z nejsladších vítězství za tu dobu co jsem v Mostě. Je vidět, že Most má stále svoje kvality,“ usmívala se po střetnutí Charlotte Cholevová.

