Mladé talenty házenkářského Mostu mašírují ligou! Zatímco první tým Černých andělů ztrácí body na potkání, tak starší dorostenky je sbírají. V nejvyšší házenkářské soutěže starších dorostenek je Most první!

Starší dorostenky DHK Baník Most rozprášily Plzeň. | Foto: DHK Baník Most

Svěřenkyně trenéra Pavla Faráře naposledy přejely Plzně jasně 37:25 (20:9). „Věděli jsme, že nás čeká zápas z těch v uvozovkách lehčích, takže jsem hráčky nabádal především k tomu, aby se snažily udržet koncentraci. To se bohužel úplně nepovedlo, takže náš výkon nakonec příliš neodpovídal tomu, čeho jsme schopni. Ale vítězství se počítá a my jedeme dál,“ uvedl po zápase trenér starších dorostenek Pavel Farář na klubovém webu. V tabulce nejvyšší dorostenecká soutěže je drama – Most vede o bod před pražskou Slavií, když ve 14 duelech nasbíral dvanáct výher, remízu a jednu porážku.

Sestava a branky DHK Baník Most: Markéta Růžková, Daniela Hamalová 6, Adéla Brabcová 8/1, Markéta Mrvišová 2, Justýna Janderová, Valentina Schüllerová 7, Eliška Řádová 5, Adéla Protivová 2, Pavlína Malantuková, Natálie Valoušková 2, Anna Marková, Tereza Buriánková, Tereza Pazderová, Sára Hojerová 5, Aneta Křepelová.

