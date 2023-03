Po dvou letech v bundesligovém Thüringeru se zpět do házenkářského Mostu vrací křídelnice a reprezentantka Dominika Zachová. Klub o tom informoval na svých sociálních sítích.

Dominika Zachová v dresu Černých andělů. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Zachová před odchodem do Německa působila v Mostě sedm let, když mu jako odchovankyně plzeňské házené poprvé v roce 2019 pomohla do Ligy mistrů. S Mostem slavila také české tituly, pohárové trofeje. Před dvěma lety vyslyšela vábení německého Thüringeru. Teď se vrací zpátky na známou adresu. „Když bych se vracela do Česka, tak určitě do Mostu,“ prohlásila Zachová a fanoušci jsou nadšení.

